Agustin Galiana et Candice Pascal

publié le 14/12/2017 à 01:39

L'aventure Danse avec les stars, saison 8, s'est achevée ce mercredi 13 décembre. Après dix semaines de compétition intense, c'est l'acteur espagnol Agustin Galiana, avec sa partenaire Candice Pascal, qui a remporté la finale du célèbre concours de danse de TF1, avec 50,33% des votes du public.



Candidat un peu méconnu au début de cette saison 8, Agustin Galiana a su au fil des émissions et des défis devenir l'une des références de la troupe, au point de largement mériter sa place en finale. Il a été bluffant de semaine en semaine impressionnant les jurys sur toutes les danses. Le bel hidalgo a su réaliser son rêve de devenir danseur.

Toujours dans le trio de tête, il s'est battu pour rester au top face à un Lenny Kim toujours plus convaincant malgré son jeune âge. Après des semaines des compétition, c'est l'apothéose pour le comédien espagnol de 39 ans. Retour sur les cinq danses qui ont marqué son aventure.

1 - Le paso doble enflammé

Pour leur deuxième passage de la soirée ce mercredi, soir de finale, Agustin Galiana a souhaité reprendre son paso doble exécuté lors du prime spécial "Family Choice" en hommage à sa grand-mère. L'émotion était à son paroxysme. L'Espagne était au rendez-vous dans cette danse aux accents andalous entre sevillanas, flamenco et paso doble.

2 - La valse-paso en hommage à Johnny Hallyday

La semaine dernière pour le prime des juges, Agustin Galiana et Candice Pascal rendaient hommage à Johnny Hallyday. Ils ont interprété une danse entre valse et paso doble sur L'Envie en hommage à l'idole des jeunes. Une prestation pleine d'intensité qui représente bien le comédien espagnol si enthousiaste et empli de passion.

3 - Le jazz broadway rétro

Le 2 décembre dernier, pour le prime spécial "Bienvenue chez les danseurs", Agustin Galiana et sa partenaire ont dansé sur un Jazz Broadway sur le titre All that jazz & hot honey rag de Chicago. Un moment rétro très charleston en hommage aux comédies musicales plein de fantaisie.

4 - Un tango sensible et émouvant

Pour le prime spécial "switch", les stars ont eu une semaine pour faire équipe avec un nouveau partenaire de danse et apprendre une toute nouvelle chorégraphie. C’est ainsi qu’Agustin Galiana a dansé au côté de Marie Denigot un tango aussi intense qu’émouvant sur la chanson de Michel Legrand Les moulins de mon cœur. Une prestation toute en douceur qui lui avait valu trois 10 !!!!

5 - La mise en scène bluffante sur Seven Nation

Pour sa troisième danse de la compétition, Agustin Galiana avait dansé avec le titre Seven Nation des White Stripes. À l’occasion de la "Crazy Night", Agustin avait reçu pour défi de danser avec un mur sur un tango argentin endiablé. Une mise en scène incroyable et bluffante avec de nombreux danseurs !