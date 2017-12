publié le 10/12/2017 à 17:01

"J’ai 24 ans et je fais partie des Miss les plus âgées. J’ai une certaine maturité qui me fait prendre conscience des responsabilités qu’implique le rôle de Miss France". Dans un entretien livré à TV Mag, Dalida Benaouida impose son style, celui d'une étudiante en Master 2 communication qui sait quels sont ses points forts.



Son idée de la femme moderne, elle la définit à travers Michelle Obama : "Elle incarne l’élégance, elle a une certaine prestance", confie-t-elle au magazine. Cette sportive d'1m78 a découvert le monde des Miss sur le tard. Mais elle espère quand même décrocher la couronne et l'écharpe le 16 décembre prochain à Châteauroux.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle a décidé de se consacrer à l'élection de Miss France 2018. "Je joue actuellement en Nationale 2 à Saint-Fons, près de Lyon. Là, j’ai mis entre parenthèses mes études et le sport pour vivre cette aventure", indique Dalida Benaouida.

Si elle est investie dans l'association Un maillot pour la vie à travers le Volley-ball, elle a un rêve secret en participant à Miss France. "Je suis venue ici pour participer à Danse avec les stars", révèle-t-elle dans un éclat de rire. "Je plaisante mais je rêverais de faire cette émission". Un destin à l'image de celui d'Élodie Gossuin, qui a effectué un beau parcours dans l'édition 2017, avant d'être éliminée à l'issue de l'émission spéciale Johnny Hallyday.