Miss France 2018 : Cassandra Jullia, rigoureuse Miss Aquitaine

publié le 15/11/2017 à 17:30

À seulement 18 ans, Cassandra Jullia voit grand, très grand. Élue Miss Aquitaine à Anglet, elle espère bien être la toute première Landaise à devenir Miss France. Il faut dire que la beauté demeure sa plus grande marotte. Si bien qu’elle a décidé d’en faire son domaine d’étude, étant actuellement en BTS cosmétique et esthétique option management.



Le but ? Diriger un centre d’esthétique ainsi qu'une parfumerie. Un projet que bien des Miss aiment cultiver, puisqu'il n’est pas sans rappeler celui d’une de ses rivales, Joséphine Meisberger, qui rêve de promouvoir une marque de luxe à l’étranger.

Peu habituée à être sous les feux de la rampe, Cassandra Jullia n'a jamais caché son appréhension à retour à sa vie ordinaire suite à son sacre en tant que Miss Aquitaine 2017. Mais pas de quoi freiner les ardeurs de la jeune fille, qui a même décidé de suivre un entraînement pour être fin prête tant physiquement que mentalement au concours de Miss France 2018.



"Je dois me préparer mentalement pour gérer mon stress et mes émotions. Du fait de mon jeune âge, j'en ai vraiment besoin" confessait-elle au quotidien Sud-Ouest. Ses efforts seront-ils récompensés ? Réponse le 16 décembre prochain à Châteauroux.