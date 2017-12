publié le 02/12/2017 à 17:10

Elle fait la fierté des Nordistes. Le 23 septembre dernier, Maëva Coucke a été couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais 2017. Après avoir obtenu un BTS et un diplôme de droit international, elle a commencé cette année une licence de droit à Lille, afin de devenir, elle l’espère, juriste en entreprise. Hormis le droit, la jeune femme a pour marotte le voyage, le cinéma et les animaux.



Et pour apprendre à défiler, la potentielle Miss France 2018 peut compter sur les cours particuliers de sa sœur jumelle, Alizée, mannequin professionnel. Même si de l’expérience, Maëva en à revendre. Elle a déjà remporté plusieurs décorations, dont celle de Miss Boulogne 2013.

Puis Miss Foire Expo 2014. Elle a même été dauphine à Miss Pays minier et Miss Côte d’Opale Sud. Bref, elle n’a rien d’une néophyte ! La pratique fera-t-elle la différence ? Réponse le 16 décembre prochain.