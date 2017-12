publié le 09/12/2017 à 17:10

19 ans, 1m71 et une envie folle de décrocher la couronne de Miss France 2018. Audrey Chane-Pao-Kan, Miss Réunion 2017, n’est pas là pour faire de la figuration. Véritable battante, ce n’est pas la première fois qu’elle tente de décrocher le fameux sésame. Déjà, en 2016, elle s’était présentée aux élections régionales, en vain. Mais elle compte bien avoir gain de cause cette année.



Elle se décrit comme "une grande sensible" qui a souvent "du mal à canaliser ses émotions", comme elle l’explique à nos confrères de TV Mag. Émotive et empathique, la potentielle Miss France 2018 a nombre de combats à mener, de communautés à défendre : "Les femmes maltraitées, les personnes âgées et les enfants malades" précise-t-elle à l’info.re.

Particulièrement engagée, Audrey Chane-Pao-Kan obtiendra-t-elle l’objet de toutes ses convoitises le 16 décembre prochain à Châteauroux ?