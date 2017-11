publié le 27/11/2017 à 16:20

Ce n'est pas la première fois que la jeune Anaïs Berthomier tente sa chance au concours de Miss France. C'est la seconde fois qu'elle participe au concours de Miss Limousin et cette année c'est elle qui a décroché le titre et la précieuse écharpe. Prochaine étape : remporter le diadème de Miss France 2018.



Née le 14 avril 1998 à Limoges, Anaïs Berthomier est étudiante en deuxième année de licence Administration économique et sociale (AES) à la faculté de Limoges où elle étudie l’économie, les langues et la sociologie.

Ses passions sont variées et elle présente la particularité d'être fascinée par les automobiles. Elle est même pilote de kart depuis 12 ans. Voyons si sa résolution l’emmènera loin lors de l'élection de Miss France 2018.



Si elle l'emporte lors de la soirée diffusée en prime time sur TF1 le 16 décembre, Alizée Rieu succéderait à Alicia Aylies, Miss France 2017 et candidate à Miss Univers qui se déroulera dans la nuit du 26 au 27 novembre prochain.