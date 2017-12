publié le 03/12/2017 à 18:30

À 20 ans, on est invincible et rien n'est impossible, dit la chanson. Pour Alexane Dubourg, Miss Normandie en titre et candidate à l'élection de Miss France 2018, l'avenir pourrait être aussi radieux que le présent prometteur. Née le 16 juillet 1997, originaire de Cairon près de Caen, Alexane Dubourg est aujourd'hui étudiante en 3e année de droit.



Des études qui ont un but précis : intégrer l'école du Louvre afin de devenir commissaire-priseur. Pourtant, elle pourrait retarder un peu son projet en cas de victoire à Miss France le 16 décembre prochain à Châteauroux.

Alexane Dubourg souhaiterait "défendre l’égalité des chances des jeunes ; leur permettre un accès libre à la culture, de façon à ce qu’ils puissent avoir le choix de leur vie future", a-t-elle expliqué à TF1. Plus jeune, elle rêvait de devenir chanteuse et confie s'adonner à sa passion dans le privé et pour le plaisir.



Gourmande, "fan de chocolat", son péché mignon reste néanmoins "les macarons à la framboise avec un verre de lait". Quant à la star avec laquelle elle rêverait de dîner en tête à tête, il s'agit de Kate Middleton. "Je la trouve très élégante et elle vit quelque chose d’unique, je pense que son expérience est différente de celle de n’importe quelle autre femme", explique-t-elle.