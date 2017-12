publié le 12/12/2017 à 20:01

Le règlement est assez clair : le comité régional vainqueur de l'élection Miss France gagne aussi le droit d'organiser l'élection suivante. Le 18 décembre 2016, Alicia Aylies, Miss Guyane, est couronnée Miss France 2017 et devient pendant une année la reine de beauté tricolore. Pourtant, le 16 décembre prochain, ce n'est pas en Guyane qu'aura lieu l'élection mais bien à Châteauroux.



"En général, on organise l'élection dans le département de la Miss élue l'année précédente. Mais là, pour différentes raisons, il était impossible de le faire en Guyane", a déclaré Sylvie Tellier dans des propos relayés par BFMTV. Des raisons non précisées mais que l'on peut deviner.

Tout d'abord le coût d'une telle cérémonie pour une collectivité locale, pas toujours évident à assumer. Ensuite le décalage horaire avec la Guyane. Pour diffuser la cérémonie à 21h en France il aurait fallu la démarrer à 17h à Cayenne. Il faut en plus trouver un lieu adéquat pour le barnum que charrie l'élection de Miss France.

Afin de prendre le relais, le Comité Miss France a eu le choix entre Lyon (la halle Tony Garnier et ses 17.000 places), Toulouse (le Zénith de 11.000 places) et donc Châteauroux. Cette dernière a remporté la mise avec la salle Mach 36, modeste (5.000 places) et dont la capacité sera réduite à 2.500 places pour cause s'adapter au décors et aux moyens mis en place par la production.