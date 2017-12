publié le 10/12/2017 à 19:18

Elles seront trente à offrir un spectacle digne des plus grands shows américains. La cérémonie des Miss France 2018 sera diffusée le samedi 16 décembre sur TF1 et cette nouvelle édition promet de nombreuses surprises. C'est ce qu'explique Caroline Gavignet, productrice artistique de la cérémonie.



L'image de la cérémonie a été modernisée ces dernières années, une volonté de la directrice artistique, qui souhaitait conserver un côté très populaire, tout en remettant le spectacle dans l'air du temps. "On est là pour offrir le plus beau des spectacles, il faut que ça soit un show, il faut que ça passe vite car c'est une soirée longue", explique Caroline Gavignet. Cette année, les téléspectateurs de TF1 auront droit à un spectacle placé sous le signe de la fête : le 14 juillet, la fête de la musique, la fête des fleurs et même Coachella.

Qui dit festival international, dit star internationale et les Miss de cette année auront la chance d'être accompagnées par la musique d'Ed Sheeran, qui interprétera deux de ses morceaux, dont le tube Shape of You.

Un jury glamour

Le jury de cette édition 2018 sera glamour et Caroline Gavignet annonce en exclusivité sur RTL les noms des membres du jury. La chanteuse Nolwenn Leroy, l'humoriste Anne Roumanoff, le comédien Agustin Galiana, le rugbyman Vincent Clerc et la chanteuse Lorie Pester auront la lourde tâche de jugez et de notez les différentes Miss. Le jury sera présidé par l'ancienne Miss Univers Iris Mittenaere et le couturier Jean-Paul Gaultier.



Sylvie Tellier fera vivre les coulisses

Autre évolution lors de cette soirée spéciale, la présence de Sylvie Tellier dans les coulisses. La directrice générale de la société Miss France sera présente à la sortie de la scène pour recueillir les réactions des participantes, a annoncé Caroline Gavignet sur RTL.

Un hommage à Johnny Hallyday

Cette édition de Miss France ne pouvait pas passer à côté du décès de Johnny Hallyday, survenu dans la nuit du 5 au 6 décembre. La production a décidé de rendre un dernier hommage très sobre au chanteur, en diffusant la chanson Je te promets : "Tout le monde avait envie de rendre un hommage sobre et élégant. On ne va pas faire de lancement, ni d'annonce et on ne va pas rappeler cet événement tragique, mais les miss défileront sur Je te promets et on aura le visage de Johnny qui apparaîtra à l'écran comme un ultime hommage mais on n'en fera pas plus".