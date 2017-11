publié le 25/11/2017 à 19:20

Les Franciliens vont avoir une jeune femme très dynamique pour les représenter. Lison Di Martino est originaire de Tournan en Brie commune au sud-est de la capitale. Née le 16 décembre 1998, elle fêtera ses 19 ans le soir de l'élection.



La jeune femme est actuellement en deuxième année de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Sa discipline à elle c'est la natation. Elle fréquente les bassins depuis toute jeune et pratique à haut niveau depuis plus de 13 ans. Sa rigueur et son endurance seront très certainement des atouts considérables pour affronter les concours de Miss France 2018.

En cas de victoire lors de l'émission diffusée en prime time sur TF1, et présentée par Jean-Pierre Foucault et Iris Mittenaere, Lison Di Martino succéderait à Alicia Aylies, Miss France 2017 et candidate à Miss Univers qui se déroulera dans la nuit du 26 au 27 novembre prochain.