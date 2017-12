publié le 05/12/2017 à 09:05

Dans quelques jours, la France désignera sa nouvelle reine de beauté, celle qui reprendra le flambeau d'Alicia Aylies. Une charge importante, qui remplit aisément un calendrier pendant une année entière, entre représentations diverses, interviews dans les médias, et élections à l'international (Miss Univers, Miss Europe etc...). Mais avant de vivre un mandat trépident, comment se déroule l'élection de Miss France ?



Tout d'abord, les 30 Miss ne sont pas toutes candidates lors de la grande soirée. Si toutes les Miss régionales défileront le 16 décembre lors de la cérémonie diffusée sur TF1, il n'en restera que 12 en course pour l'élection. Une sélection aura déjà été faite par le jury, notamment sur la base des réponses au QCM de culture générale.



Le public votera donc pour désigner les 5 finalistes sur les 12 participantes à l'élection nationale. Les votes des téléspectateurs compteront à ce stade pour 50% de la décision, l'autre moitié venant des votes du jury. Enfin, pour élire Miss France 2018 et ses 4 dauphines, seul le public aura voix au chapitre. Les numéros surtaxés, pour voter par audiotel ou SMS, sont aussi disponibles pour les DOM TOM, afin de ne pas pénaliser leurs candidates.