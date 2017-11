publié le 06/11/2017 à 17:15

Le 16 décembre 2017, les 30 représentantes de la beauté à la française seront regroupées à Châteauroux afin d'élire la prochaine reine de beauté : Miss France 2018. Alicia Aylies, la tenante du titre, devra céder son écharpe et placer un diadème sur la tête de sa successeure. Et pour ce faire, il faudra attendre l'élection par le jury et les téléspectateurs et téléspectatrices de celle qui sera pendant un an la représentante d'une certaine France.



Elles seront 30 sur la ligne de départ, impeccablement apprêtées et prêtes à assumer la charge, loin d'être une sinécure. Des Hauts-de-France à Tahiti, de la Nouvelle Calédonie à Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par le Limousin, chaque région aura sa représentante.

Au niveau des critères, le comité Miss France est intransigeant : il faut être née de sexe féminin, être de nationalité française. Il faut aussi être âgée de 18 à 24 ans au 1er novembre de l'année en cours, mesurer d'1m70 et posséder un casier judiciaire vierge.



Les autres critères sont des interdits. Ainsi, les candidates ne doivent pas avoir d'enfants, ni être mariées, pacsées, divorcées ou veuves. Aucune chirurgie plastique n'est admise, ni la propagande politique ou religieuse. Enfin, il ne faut pas avoir posé dénudée (partiellement ou entièrement), ni promouvoir des activités érotiques.



Les 30 jeunes femmes ne seront pas toutes appelées à participer à l'élection finale. Une première sélection sera faite sur des critères physiques, de culture générale et d'élocution. À ce titre elles doivent répondre à un QCM. À la fin, il en restera 12, soumise au vote d'un jury (50% de la note) et du public (50% de la note).

Les 30 candidates à Miss France 2018

Alizée Rieu, Miss Languedoc Roussillon 2017



Vanylle Emasse, Miss Mayotte 2017



Paoulina Prylutska, Miss Picardie 2017



Lison Di Martino, Miss Ile De France 2017



Safiatou Guinot, Miss Champagne-Ardennes 2017



Eva Colas, Miss Corse 2017



Cassandra Julia, Miss Aquitaine 2017



Mathilde Klinguer, Miss Franche-Comté 2017



Audrey Chane-Pao-Kan, Miss Réunion 2017



Kleofina Pnishi, Miss Provence 2017



Ruth Briquet Miss Guyane 2017



Maëva Coucke, Miss Nord-pas-de-Calais 2017



Julia Sidi Atman, Miss Côte d'Azur 2017



Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017



Héloïse Urtizbéréa, Miss Saint-Pierre-et-Miquelon 2017



Dalida Benaoudia, Miss Rhône-Alpes 2017



Joséphine Meisberger, Miss Alsace 2017



Cloé Cirelli, Miss Lorraine 2017



Marie Thorin, Miss Centre-Val de Loire 2017



Ophélie Forgit, Miss Poitou-Charentes 2017



Alexane Dubourg, Miss Normandie 2017



Laure-Anaïs Abidal, Miss Martinique 2017



Caroline Lemée, Miss Bretagne 2017



Levina Napoléon, Miss Nouvelle-Calédonie 2017



Anaïs Dufillo-Medellel, Miss Midi-Pyrénées 2017



Marie-Anne Halbwachs, Miss Auvergne 2017



Johane Matignon, Miss Guadeloupe 2017



Chloé Guémard, Miss Pays de Loire 2017



Anaïs Berthomier, Miss Limousin 2017



Mélanie Soarès, Miss Bourgogne 2017