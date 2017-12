et Loïs Richard

publié le 16/12/2017 à 08:00

400 mètres de carrés de plateau, 40 projecteurs, 14 caméras... EndemolShine, la société qui produit la cérémonie de Miss France 2018, diffusée samedi 16 décembre sur TF1, a vu les choses en grand.



Les 30 prétendantes à la couronne vont tenter de se distinguer dans un cadre exceptionnel qui mobilise pas moins de 400 personnes rien que le soir du prime, dont 20 coiffeurs et 20 maquilleurs en coulisses entièrement au service des Miss.

Côté tenues, les chiffres ont de quoi donner le vertige. Celle qui sera élue Miss et ses dauphines changeront six fois de tenue pendant la soirée. De même, ce ne sont pas moins de 300 paires de chaussures qui ont été nécessaires depuis le début de l'aventure, et 120 rien pour que la soirée de l'élection, avec les 240 semelles antidérapantes qui vont avec, indispensables pour éviter un incident.