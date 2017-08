publié le 13/08/2017 à 10:05

La fin de la saison 7 de Game of Thrones approche à grands pas. La semaine prochaine sera diffusé l'épisode 5, Eastwatch, la moitié de la saison qui ne contient que 7 épisodes, contre les 10 habituels. Il ne reste donc que trois semaines avant de connaître le dénouement de cette avant-dernière saison et découvrir si Jon Snow a réussi à s'unir à Daenerys contre les Marcheurs Blancs ou si Cersei est restée reine de Westeros...



L'épisode final (diffusé le 28 août), qui devrait durer approximativement 1h20, réussira-t-il à répondre à toutes les interrogations que se posent les spectateurs, ou faudra-t-il encore attendre la sortie de l'ultime saison de la série pour obtenir des réponses ?



Attention, ce qui suit contient d'inévitables spoilers sur tous les épisodes de la saison 7 de Game of Thrones.



1. À quoi va servir la dague de Littlefinger ?

Elle a fait couler beaucoup d'encre et reste néanmoins bien mystérieuse, malgré les quatre épisodes qui se sont déjà écoulés. La dague que possède Littlefinger est loin d'être anodine et fait bouillir le cerveau de la communauté de fans depuis le début de la saison. Celle-ci est en acier valyrien et apparaît dès le premier épisode dans l'un des livres que Sam feuillette à la Citadelle.

Les créateurs de la série mettent d'ailleurs un point d'honneur à la faire apparaître régulièrement à l'écran, sans que son rôle ait encore été révélé. Un détail loin d'être anodin, puisqu'on la retrouve dans l'épisode 4. Son propriétaire, Petyr Baelish, l'offre à Bran Stark (alors qu'il l'avait utilisé pour tenter de l'assassiner dans la première saison), avant que ce dernier ne le transmette à sa sœur, Arya.



Les showrunners de la série insistent lourdement sur cette arme : permettrait-elle de tuer les Marcheurs Blancs ? Ou servira-t-elle à assassiner le Lord Commandeur du Val, ce que de nombreux fans semblent supposer ?

2. Daenerys et Jon Snow vont-ils se marier ?

La rencontre entre les deux personnages était très attendue des spectateurs de la série. Elle a finalement lieu dans l'épisode 3. La tension est palpable, les deux souverains s'apprivoisent progressivement. Cela se concrétisera-t-il par un mariage ?



Jon Snow et Daenerys semblent en effet se rapprocher lorsqu'ils explorent la grotte de Dragonstone dans l'épisode 4, et ce serait une excellente manière pour Jon Snow de conclure une alliance sans qu'il ait à ployer le genou, comme l'exige Khaleesi depuis deux épisodes. Toutefois, la découverte de la véritable identité du Roi du Nord (il est le neveu de Daenerys) pourrait être un obstacle à cette possible union.





3. Qui est le Prince ou la Princesse promise ?

Qui peut bien être la réincarnation d'Azor Ahai, "le Prince qui fut promis" et guerrier légendaire qui aurait résisté aux Marcheurs Blancs et aurait sauvé le Royaume des Sept Couronnes ? Selon une prophétie, ce dernier aurait forgé une épée de feu, "Illumination" et aurait terrassé les Marcheurs Blancs lors de la bataille de l'Aube.



Si Mélisandre pense d'abord que Stannis Baratheon était la réincarnation de ce Fils du feu, elle a dû depuis revoir ses théories. Beaucoup pensent alors que Jon Snow, fils du feu (Rhaegar Targaryen) et de la glace (Lyanna Stark), serait la réincarnation du Prince promis dont parle la prophétie. C'est d'ailleurs l'un des rares personnages qui cherche à empêcher les Marcheurs Blancs de marcher sur Westeros.



Mais comme le rappelle Missandei dans l'épisode 3, l'héritier d'Azor Ahai pourrait être une femme, car le mot "prince", utilisé dans la prophétie en Haut valyrien, peut aussi se traduire par "princesse". Daenerys pourrait-elle être l'héritière du légendaire guerrier ? Après tout, elle est aussi fille de feu...

4. Jaime se retournera-t-il contre Cersei ?

Cette théorie pourrait être compromise avec la fin de l'épisode 4 : on y voit Jaime Lannister tomber dans un lac sur le champ de bataille, et sombrer dans les eaux à cause de sa lourde armure et de sa main en or. Si la mort du personnage est confirmée, cette question ne se poserait naturellement plus. Mais, on ne voit pas Jaime mourir : et dans Game of Thrones, si on ne voit pas un personnage mourir à l'écran, le doute reste permis. Si le personnage survit, il pourra alors retrouver Cersei. Se rendra-t-il alors compte de la folie qui anime la femme qu'il aime, lui qui était jusque-là dans le déni face à ses exactions ? Si le Kingslayer finit par ouvrir les yeux, restera-t-il à ses côtés ou se rangera-t-il auprès de Tyrion pour mettre fin au règne tyrannique de leur sœur ?

5. Les dragons de Daenerys seront-ils abattus ?

Cersei est très au fait de la puissance de Daenerys, qui possède trois dragons : son mestre Qyburn lui présente d'ailleurs une arme, capable de transpercer leur peau. Dans l'épisode 4, Bronn met fin à l'attaque brûlante de la Reine des Dragons en transperçant Drogon. Connaissant le goût de Qyburn pour les expériences, la flèche pourrait être empoisonnée (elle s'appelle en effet "le Scorpion") et tuer Drogon à petit feu.Si ce n'est pas le cas, Cersei trouvera-t-elle un moyen d'abattre les dragons ? Il semble peu probable que les trois "enfants" de Daenerys survivent tous aux sanglants affrontements qui s'annoncent entre les deux reines.

6. Jon découvrira-t-il ses origines ?

On le sait depuis la fin de la saison passée : Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned Stark mais le fils de sa soeur, Lyanna, et probablement de Rhaegar Targaryen qui l'a kidnappée. Seul Bran (depuis la fin de la saison 6) et probablement Howard Reed, le père de Meera et seul homme présent auprès de Ned lorsqu'il découvre le bébé qui vient de naître, connaissent ce secret. Lorsque Bran rentre à Winterfell pour annoncer la nouvelle à son demi-frère/cousin, il se rend compte que ce dernier est parti à Dragonstone pour rencontrer Daenerys. Comment Jon apprendra-t-il la nouvelle ? Le suspense est de plus en plus intense.

7. Theon sauvera-t-il sa sœur Yara ?

Dans l'épisode 2, la flotte de Yara et Theon est attaquée par celle de leur oncle, Euron. Ce dernier capture Yara, devant un Theon impuissant qui fuit le navire. Encore atteint de stress post-traumatique après les tortures infligées par Ramsay Bolton, il se rend compte qu'il ne pourra pas sauver sa sœur. Cette dernière finit par devenir l'otage de Euron. Sera-t-elle sauvée ? En tout cas Mais, son frère semble être prêt à tout pour la secourir : dans l'épisode 4 il est de retour à Dragonstone pour demander de l'aide à Daenerys. La Mère des Dragons est en route pour brûler l'armée des Lannistert-Tarly, mais il y a de fortes chances qu'elle décide de sauver Yara et se venger d'Euron par la même occasion.



8. Gendry sera-t-il de retour ?

Cela fait quatre saisons qu'on n'a pas vu Gendry, l'ami d'Arya et le bâtard de Robert Baratheon. Est-il encore en train de ramer sur la mer de Westeros ? Le reverra-t-on un jour ? C'est la question qui obsède les fans depuis sa dernière apparition, dans la saison 3. Mais, son retour est imminent : le nom de l'acteur Joe Dempsie était inscrit pendant quelques heures sur la fiche IMDB de l'épisode 5, diffusé le 14 août prochain.