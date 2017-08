publié le 05/08/2017 à 09:05

Il n'est jamais trop tard pour revenir dans Game of Thrones. Un personnage perdu de vu par les spectateurs depuis la fin de la saison 3 pourrait bien faire son retour dans la série dès les épisodes cinq ou six de la saison 7. Il s'agit de Gendry, le bâtard de feu le roi Robert Baratheon, sauvé in extremis par Davos alors que Mélisandre souhaitait le sacrifier. Parti seul sur sa barque pour une destination inconnue, il a depuis totalement disparu de tous les événements et de toutes les conversations de Westeros.



Mais la saison 7 pourrait bien être celle de son retour. Alors que les choses s'accélèrent pour tous les protagonistes de la série, Gendry pourrait être d'un grand secours à Jon Snow. Le Roi du Nord vient en effet d'avoir l'autorisation de Khaleesi en personne d'extraire le Verredragon du sol de Dragonstone. Pour rappel, le Verredragon est l'une des seules armes capables de tuer les Marcheurs blancs, avec l'acier valyrien. Mais comment le transformer en arme ?

Il est forgeron

Gendry pourrait être d'un grand secours à Jon Snow, et au Nord en général, car il est forgeron. Un forgeron de grand talent, formé depuis son plus jeune âge par le meilleur artisan de Port-Réal, Maître Mott. En plus d'être un forgeron prisé des nobles de Westeros, Maître Mott est un des seuls artisans capables de retravailler l'acier valyrien.

On ne sait pas si Maître Mott a eu le temps, ou l'occasion, d'apprendre à Gendry comment travailler l'acier valyrien. Mais si c'est le cas, le jeune homme devrait connaître le Verredragon et pourrait donc transformer celui récupéré à Dragonstone en arme

de combat, qui permettrait de venir à bout des Marcheurs Blancs.

Il est le bâtard de Robert

Encore faut-il que Jon Snow, ou quelqu'un du Nord, aie une vague connaissance de l'existence de Gendry. Le jeune homme lui-même ne sait pas qui il est réellement et a seulement connaissance de l'identité de sa mère. En apprenant qu'il est le seul fils légitime de Robert Baratheon, il pourrait vouloir aider la famille la plus proche de la sienne, les Stark, dans sa bataille contre le Roi de la nuit et ses zombies des glaces.



Ned Stark étant mort, qui pourrait bien lui apprendre son histoire ? Au moins deux personnes présentes à Winterfell savent qui il est : Littlefinger, qui a eu accès à la liste des noms des bâtards de Robert avec Ned et Bran qui, en tant que Corneille à trois yeux, sait désormais tout sur tout le monde et à n'importe quelle période de Westeros.

Est-il caché à Volantis ?

La question qui se pose désormais est de savoir où est Gendry. Une fois parti de Dragonstone, où a-t-il pu aller ? Sans doute dans le Sud : il n'aurait eu aucune raison d'aller au Nord, n'y connaissant personne et il n'avait surtout pas intérêt à rester dans Westeros. Il a donc dû chercher refuge dans une cité libre, comme au hasard... Volantis, où doit se rendre Mélisandre.



Pourquoi Volantis ? Située au-delà de la mer Étroite, Volantis est assez éloignée de Westeros pour que Gendry s'y sente en sécurité. Mais surtout, la cité de Volantis était la première colonie Valyriane et est, sans aucun doute, le seul endroit où le secret de fabrication de l'acier valyrien est encore connu.

La mission de Mélisandre consisterait alors à aller le chercher et à le ramener auprès de Jon Snow à Winterfell, où il serait plus qu'utile pour combattre les Marcheurs blancs. Ce sont les visions de Mélisandre qui l'ont conduite à retrouver Gendry lors de la saison 3, elles peuvent donc très bien fonctionner une deuxième fois.