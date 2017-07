publié le 21/07/2017 à 10:57

Rien n'est jamais laissé aux hasards dans Game of Thrones et les fans y sont désormais habitués. Quand on regarde un nouvel épisode de la série, il faut ouvrir l’œil, et le bon, car de nombreux détails sont dissimulés dans chaque scène. Le premier épisode de la saison 7, sorti le 17 juillet sur OCS, se plie évidemment à la règle.



Les premières minutes de cette nouvelle saison sont à peine sorties que les fans commencent déjà à élaborer toutes sortes de théories, passant au crible chaque scène afin de remarquer les plus infimes détails qui peuvent s'y cacher. L'un d'eux a particulièrement retenu l'attention des adeptes de la série les plus fervents : lors des scènes de Samwell Tarly à la bibliothèque de la Citadelle, où le personnage est parti pour en savoir plus sur les Marcheurs Blancs, on découvre une illustration particulière. Attention, spoilers.

Une arme familière aux fans

Les adeptes de la série ont pu remarquer une illustration particulière dans le livre que dévore le personnage. On y voit une illustration d'une dague très familière puisqu'elle est actuellement en possession de Littlefinger. Celle-ci a notamment été utilisée pour attaquer Bran dans la première saison, il y a sept ans.

Little Finger's dagger is in the book Sam is reading. If you care. Go nuts Twitter-verse. #probablyimportant #GameOfThrones pic.twitter.com/cCbn5Z593H — Abby Walburn (@abby_walburn) 17 juillet 2017

Un détail qui n'est certainement pas anodin, puisque l'acteur incarnant le meilleur ami de Jon Snow, John Bradley, s'était laissé à quelques confidences au Huffington Post américain, confirmant cette hypothèse : "Quand nous tournions la scène, on m'a clairement demandé de m'attarder sur cette page. Ils filmaient au-dessus de mon épaule et m'ont demandé : 'Sois sûr que nous ayons un bon plan de cette page avant de la tourner.'"

Un indice sur l'intrigue à venir ?

Cette arme forgée en acier valyrien est particulièrement surveillée par les fans depuis que le magazine américain Entertainment Weekly a publié une couverture montrant la jeune Arya Stark en possession de cette fameuse dague. Beaucoup de connaisseurs de la série imaginent alors que la jeune sans visage va assassiner Lord Baelish avant de récupérer la dague.

Long live the Starks! We've reunited @GameOfThrones' Jon, Sansa, Arya and Bran for our covers this week. ¿¿¿ Click the link in our bio to see more awesome exclusive photos from season 7. #GameOfThrones #GoT #GoTS7 ¿: Marc Hom for EW Une publication partagée par Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) le 25 Mai 2017 à 9h40 PDT

La présence de cette dague dans le premier épisode de la saison indique certainement que ça sera un élément-clé de l'intrigue à venir, théorie confirmée par John Bradley : "Si vous pensez avoir vu quelque chose, alors vous avez probablement vu quelque chose d'important." De quoi continuer à faire bouillonner les cerveaux des adeptes de Game of Thrones.