publié le 01/07/2017 à 08:35

Les dragons sont des personnages à part entière de Game of Thrones. Animaux fantastiques par excellence, ils fascinent les fans par le pouvoir de leur feu et leurs capacités en temps de guerre. Si Daenerys a plus ou moins réussi à les dresser depuis leur naissance, elle ne pourra pas chevaucher les trois. Plus proche de Drogon, qui s'est tout de suite imposé comme son dragon attitré, elle devra compter sur deux autres personnes pour utiliser toute la capacité de ses bêtes.



Selon une légende vieille de 5.000 ans dans Game of Thrones, les Targaryen auraient réussi à unir le royaume des Sept couronnes grâce à trois dragons, chevauchés par Aegon le Conquérent et ses deux sœurs Visenya et Rhaenys. Ces trois Targaryen étaient des dragonniers et leurs pouvoirs auraient été décisifs dans la bataille pour le trône.

La prophétie veut donc que, pour reconquérir le pouvoir, la famille Targaryen doit s'aider d'un dragon à trois têtes. Les fans en ont vite déduit que le dragon à trois têtes pouvait devenir trois dragons (avec une tête chacun). Daenerys étant la dernière Targaryen légitime et vivante, les deux autres dragonniers sont forcément des Targaryen qui s'ignorent, au moins à moitié. Alors qui pourraient être les potentiels chevaucheurs de dragons ?

Jon Snow, le favori

Jon Snow est sans aucun doute le favori des fans pour chevaucher un des dragons. Une idée qui est loin d'être saugrenue compte tenu de la révélation de la fin de la saison six, qui nous apprend que Jon Snow s'appelle en réalité Jaehaerys Targaryen. Il n'est pas le fils illégitime de Ned Stark, comme il l'a laissé croire à sa famille, mais celui de Lyanna Stark, la sœur de Ned. Promise à Robert Baratheon, cette dernière a été enlevée par Rhaegar Targaryen lors du tournoi d'Harrenal.

Jon Snow est donc à moitié Targaryen, même si ses cheveux noirs n'en témoignent pas, ce qui serait suffisant pour lui permettre de chevaucher un dragon. Il est aussi le neveu de Daenerys, un lien de parenté qui pourrait faciliter leur rapprochement en vue de reprendre le trône de fer des mains de Cersei Lannister. À la fin de la saison 6, Bran était le seul protagoniste encore vivant à connaître la vérité sur les origines de Jon Snow et il n'est pas encore arrivé à Winterfell. L'identité du troisième chevaucheur est à chercher chez un Lannister.

Tyrion Lannister, le conseiller

Tyrion Lannister pourrait être la deuxième personne à pouvoir chevaucher un des dragons de Daenerys. Le dernier né de la famille Lannister est aussi le mal-aimé de son père Tywin, qui n'a eu de cesse de lui répéter qu'il n'était pas vraiment un Lannister. Alors qu'on pensait que ces remarques étaient dues à son nanisme, une honte pour son père, il se pourrait qu'elles soient plutôt du à ses origines. Certains fans sont persuadés que Tyrion est en réalité, lui aussi, un Targaryen et même le demi-frère de Daenerys.

Le père de Daenerys, Aerys II Targaryen, aurait eu une liaison avec Joana, la mère de Tyrion, Cersei et Jaime, pendant son mariage avec Tywin. Elle est décédée en couche, comme Lyanna Stark et comme Rhaella Targaryen, la mère de Daenerys. Tyrion est fasciné par les dragons depuis son plus jeune âge et a pu les approcher dans la dernière saison, lorsqu'il parvient à les libérer sans qu'ils l'attaquent. Seuls les membres de la famille Targaryen savent dresser les dragons.

Jaime Lannister, l'inattendu

Une autre théorie dit que Tyrion n'est pas le Targaryen de la famille Lannister mais Jaime. Le jumeau de Cersei, dont la folie pourrait être elle aussi un signe qu'elle a du sang Targaryen dans ses veines, serait la troisième personne à pouvoir monter sur un dragon au côté de Daenerys. La relation incestueuse des jumeaux est une des caractéristiques importantes de la famille Targaryen, tout comme la fascination de Cersei pour le feu grégeois et les cheveux blonds.

Si Jaime n'est pas un Lannister alors il se pourrait qu'il soit Azor Ahai, l'élu qui doit sauver Westeros. Si ce rôle revenait jusqu'ici à Jon Snow, Jaime est un héros beaucoup plus inattendu, qui s'est forgé au fil des différentes saisons. On aurait presque envie qu'il soit effectivement un Targaryen.