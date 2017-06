publié le 10/06/2017 à 10:05

Cersei est bien assise sur le trône de fer. Le moment qu'elle attendait depuis l'assassinat de son mari est enfin arrivé. Après avoir tiré les ficelles du royaume en manipulant ses fils comme des pantins, Cersei Lannister règne en tant que reine et non plus en tant qu'épouse, veuve, puis mère, d'un roi.



Le dernier épisode de la saison 6 de Game of Thrones nous montrait le couronnement de Cersei et nous faisait entrevoir les prémices d'un règne qui pourrait être cruel. Les premiers épisodes de la saison 7 devraient nous montrer les débuts de son naufrage dans la folie.

On sait que la folie est latente chez beaucoup de personnages de Game of Thrones et que le "Mad King" Aerys Targaryen, assassiné par Jaime Lannister, a sûrement un héritier digne de sa folie. On pensait jusqu'à présent qu'il s'agissait de son héritière légitime, sa fille Danenerys, mais quelques indices nous permettent d'envisager que ce monarque est bien Cersei Lannister. Attention, l'article qui suit contient des spoilers sur les saisons 6 et 7 de Game of Thrones, ainsi que sur les livres de George R.R. Martin.

Elle n'a plus aucune raison de se contenir

Cersei est un personnage à la limite de la folie depuis le tout premier épisode de Game of Thrones. Mère de trois enfants, qu'elle a eu avec son frère jumeau Jaime, elle fait chaque action dans le but de les protéger et sauver son couple, aussi incestueux soit-il. Elle est une mère protectrice mais intrusive, qui fait passer le bien-être de ses enfants, et, au-delà, celui de sa famille, avant celui du royaume des Sept Couronnes. Elle protège ses enfants comme une lionne, symbole de la maison Lannister.

Seulement, Cersei ne peut rien faire contre le destin, ni contre l'ensemble de ses ennemis, qui sont nombreux. Deux de ses enfants, Joffrey et Myrcella, ont été assassinés dans les saisons 4 et 6 de la série et elle a elle-même poussé son fils Tommen au suicide à la fin de la dernière saison.



Ses trois enfants morts, elle n'a plus personne à protéger, même pas son frère et amant Jaime, qu'elle accuse de ne pas avoir su protéger ses enfants. Elle n'a plus rien à perdre et peut laisser libre cours à sa folie, dictée par sa haine et son chagrin. Une folie dont l'avant-goût a été l'explosion d'une partie de Port-Réal, rien de moins.

Aussi cruelle qu'un Targaryen

Cersei a plus le caractère d'une Targaryen que d'une Lannister. Impulsive, elle a un tempérament de feu, en contradiction avec le calme reptilien des Lannister. Alors que son père et son frère Tyrion prennent du recul sur les événements et analysent chaque situation pour en tirer parti, Cersei agit dans l'instant. Son caractère imprévisible la rapproche plus d'Aerys Targaryen. Aussi paranoïaque que lui, elle voit des ennemis partout et est prête à tout détruire pour les faire périr.



Alors qu'on pensait avoir trouvé notre reine folle en Daenerys, cette dernière se montre bien plus sage et bien plus réfléchie que Cersei. Si la mère des dragons peut être cruelle et intraitable avec ses ennemis, elle est aussi bonne avec son peuple et a une haute idée de la justice. Le dernier épisode de la saison six rapproche d'autant plus Cersei d'Aerys Targaryen : comme lui, elle est prête à utiliser le feu Grégeois pour arriver à ses fins. Sauf que Cersei va plus loin car elle franchit le pas : Aerys a eu une fin de règne sanglante, Cersei a rendu le sien possible en assassinant une partie de son peuple.

Stoppée par son frère Jaime ?

Le seul moyen d'arrêter Cersei, serait de l'assassiner. Une tâche qui reviendrait logiquement à Jaime Lannister, qui a déjà empêché le roi fou de mettre son plan macabre à exécution. Jaime serait-il prêt à tuer sa sœur ? Contrairement à sa jumelle, le fils aîné des Lannister a un vrai sens moral, même s'il n'en a pas toujours fait preuve au cours des différentes saisons. Il n'a pas hésité à tuer son roi pour empêcher un massacre de se produire, même si cet assassinat a ruiné sa réputation pour toujours.



Surtout, George R.R. Martin et la série ont laissé entendre que la fin de règne de Cersei serait sanglante. Pendant un flashback de la saison 5, on peut voir la jeune Cersei se rendre auprès de la sorcière Maggy The Frog pour obtenir une prophétie.



Cette dernière lui dit alors : "Tu ne te marieras pas avec un prince, mais avec un roi. Tu seras reine, pendant un temps, puis en viendra une autre, plus jeune et plus belle, qui te surpassera et prendra tout ce qui t'est cher. Le roi aura 20 enfants et tu en auras trois. D'or seront leurs couronnes, d'or seront leurs linceuls". Ces différentes révélations se sont déjà réalisées : Cersei est devenue Reine en épousant Robert Baratheon, elle a été concurrencée par Margaery Tyrell, avant de la tuer, et elle a perdu ses trois enfants.

Seulement, la série garde sous silence la dernière affirmation de Maggy The Frog, présente dans les livres : "Et quand tu seras noyée dans tes larmes, le petit frère posera ses mains autour de ton cou pâle et de ta gorge, et il t'étranglera". Si on peut penser que le petit frère sera Tyrion, qui a une haine viscérale pour sa sœur qui le lui rend bien, cette hypothèse serait beaucoup trop simple.



Cersei est bien la jumelle de Jaime, mais celui-ci est son cadet de quelques minutes : il est donc, techniquement, son petit frère. Si la prophétie n'a pas menti jusqu'à présent, il est tout de même incertain que Jaime franchissent le pas. Le regard qu'il lance à Cersei à la fin de l'épisode 10 ne ment pas : il ne reconnaît plus la femme qu'il aime. Libéré de cette passion destructrice, il pourrait avoir le courage d'agir, pour sauver Westeros, une nouvelle fois.