publié le 01/08/2017 à 06:10

Mélisandre n'a pas fini de faire parler d'elle dans Game of Thrones. Après avoir ressuscité Jon Snow dans la saison 6, mais aussi conduit à la mort Stannis Baratheon et commandité l'assassinat de sa fille Shireen, Mélisandre a choisi de rejoindre le camp de Daenerys. Dans l'épisode 2 de la saison 7, la prêtresse rouge se rend à Dragonstone pour rencontrer "La Briseuse de Chaînes" et lui parler de la prophétie du prince qui sauvera le monde des ténèbres. Attention, ce texte contient des spoilers sur l'épisode 3.



Cette prophétie aliment déjà de nombreuses théories de la saison 7. Sur les premières photos officielles des nouveaux épisodes, Gilly la petite amie de Sam lit la légende de ce Prince nommé Azor Ahai. Selon un internaute de Reddit, ce Prince ne serait autre que Jon Snow qui a ressuscité par les flammes dans la saison 6. En réalité, il pourrait aussi s'agir d'une princesse, comme l'explique Missandei. Et si Mélisandre rappelle que "les prophéties sont dangereuses", elle est persuadée que Daenerys a "un rôle à jouer", tout comme Jon Snow. Elle "manipule" alors la jeune femme qui décide d'inviter le Roi du Nord à Dragonstone.

Dans l'épisode 3 de la saison 7, Mélisandre reste loin de cette grande réunion. Lors d'une petite entrevue avec Varys, elle lui confie qu'elle va partir pour Volantis, puis revenir mourir à Westeros. Pourquoi décide-t-elle de rentrer à Westeros alors que le Feu et la Glace se sont enfin rencontrés ?

Un retour vers les fidèles du Dieu de la Lumière

C'est à Volantis que se trouve l'un des temples les plus importants du Seigneur de la Lumière. Mélisandre devrait ainsi retrouver les autres fidèles de sa religion, comme la Grande Prêtresse Kinvara. C'est elle qui a ramené la paix à Meereen dans la saison précédente. Daenerys doit donc beaucoup à la religion du Dieu de la Lumière.



Mélisandre pourrait d'ailleurs étudier les parchemins du Temple qui parleraient de la prophétie. Elle arriverait peut-être ainsi à découvrir qui de Jon Snow ou Daenerys est la personne qui "ramènera l'aube". Dans tous les cas, ce voyage à Volantis est un retour aux sources pour la prêtresse rouge. Mais aussi l'occasion de demander à d'autres fidèles de venir avec elle à Westeros afin de répandre "la bonne parole" du Dieu de la Lumière et rejoindre Daenerys dans son combat contre Cersei.

C'est d'ailleurs à Westeros que Mélisandre sera tuée, comme elle l'annonce à Varys dans l'épisode 3. Une annonce bien funeste, même si la prêtresse rouge pourrait avoir un rôle essentiel dans la bataille contre les Marcheurs Blancs, puisqu'elle maîtrise la religion du feu.