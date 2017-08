publié le 07/08/2017 à 11:58

Naturellement cet article évoque des moments clefs de l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode en question nous vous invitons cordialement à le faire avant la lecture. Si vous avez vu Les butins de guerre ou que vous n'avez pas peur des spoilers, vous êtes au bon endroit.



La bataille entre les forces Lannister et Daenerys et ses Dothrakis était pour le moins spectaculaire. Les producteurs de Game of Thrones ont privilégié l'usage de vrai feu plutôt que d'effets spéciaux pour rendre les attaques de Drogon plus réalistes. Résultat ? 73 départs de feu simultanés, des explosions en cascade et une vingtaines de cascadeurs enflammés simultanément. Un record pour un tournage se vante d'ailleurs HBO.

Dans une interview auprès de nos confrères d'Entertainment Weekly, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) revient sur cette scène magistrale. Il avoue avoir eu de la pitié pour les Lannister. "Même si Daenerys est l'héroïne et que les Lannister sont les méchants, être brûlé vivant c'est n'est pas formidable, ironise-t-il. C'est terrifiant qu'un monstre lance-flammes débarque et incinère des milliers d'hommes qui faisaient simplement leur travail".

Jaime peut-il survivre ?

Les spectateurs se posent néanmoins une seule question à la fin de l'épisode : Jaime survit-il à sa chute dans l'eau ? Après avoir échappé aux flammes de Drogon après une tentative désespérée contre Daenerys, Bronn projette Jaime dans un lac. L'épisode se termine sur un plan de Jaime, lesté de sa lourde armure, coulant dans les profondeurs. Nikolaj Coster-Waldau explique que le script précisait : "Une de nos personnages principaux s’apprête à mourir". Tout est dans le "s'apprête"...

Il faudrait que Jaime soit tiré de l'eau par une force extérieure. Son armure et sa main manquante sont des handicaps trop grands à surmonter. Bronn peut l'aider une nouvelle fois et fuir avec lui dans le chaos. Tyrion, son frère, qui avait un œil sur lui, pourrait demander à Daenerys de le sauver. Une décision stratégique puisqu'il serait un merveilleux prisonnier de guerre, mais aussi une décision de cœur puisque Tyrion doit sa vie à Jaime et qu'ils tiennent l'un à l'autre.



Jaime peut aussi disparaître. Ce serait une mort spectaculaire qui plongerait Tyrion comme Cersei dans un grand désarroi et permettrait de nouveaux drames. Il pourrait aussi disparaître pour mieux réapparaître quelques épisodes après. Le Limier a eu droit à son come-back surprise alors qu'on le croyait mort après tout. C'est toujours une astuce efficace pour les réalisateurs. Nikolaj Coster-Waldau ne répond pas à la question, contrat oblige, mais il avait expliqué "ne pas pouvoir concevoir que ça se termine bien pour Jaime Lannister".



Petit élément pour positiver, les actrices qui jouaient Ellaria et Tyene Sand ne sont pas mortes à l'écran pourtant elles ont expliqué qu'elles mourraient dans des interviews. Le fait que Nikolaj Coster-Waldau n'ait pas la même liberté nous laisse espérer un sauvetage de dernière minute.