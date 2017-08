publié le 08/08/2017 à 13:39

C'est une révélation qui pourrait tout faire basculer. Et c'est une révélation qui est en lien avec l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones. Par conséquent, si vous n'aimez pas vous faire "spoiler" avant le visionnage de la série, nous vous conseillons de faire marche arrière. En revanche, si la curiosité envahit votre cœur vous êtes au bon endroit.



C'est personnage que vous n'avez pas vu depuis des années et la saison 3 de Game of Thrones qui pourrait bien faire son retour dans l'épisode du dimanche 13 août 2017. Ce n'est pas le teaser de l'épisode qui nous renseigne mais la fiche de casting du site de référence IMDb.

Le casting de la fiche représente toujours les personnages que l'on aperçoit dans l'épisode en question. On sait que dans "Eastwatch" on pourra voir : John Bradley (Samwell Tarly), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Liam Cunningham (Davos Seaworth) et...Joe Dempsie, alias Gendry.

Le casting de l'épsiode 5 de la saison 7 de "Game of Thrones"

Oui, Gendry est de retour. On l'a vu voguer sur une barque de fortune pour sauver sa peau grâce à l'aide de Davos à la fin de la saison 3. Et depuis : rien. Le personnage était même devenu un running gag pour les fans de la séries. Certains se demandaient si Theon Greyjoy pourrait le retrouver toujours en train de ramer après la bataille navale de l'épisode 2 de la saison 7.



S'il n'aura pas grand intérêt politiquement, même s'il est le bâtard du roi Robert Baratheon, ses talents de forgeron, eux, pourraient être très utiles. Lorsque l'on avait demandé à G.R.R. Martin si Gendry savait forger de l'acier valyrien il avait répondu que c'était "une excellente question". Et cet acier est le seul capable de vaincre les morts-vivants.



L'autre information de ce casting est que Jaime aura une apparition dans l'épisode. On devrait savoir s'il arrive à sortir du lac dans lequel il a été projeté. S'il est vivant ou non... c'est une autre question. L'épisode devrait nous donner à voir des scène à la Citadelle avec Samwell et Gilly, des scènes avec la Fraternité sans bannière (Béric, Thoros et Sandor), les enfants Stark, Cersei et Qyburn auront leurs scènes, tout comme Daenerys et ses conseillers à Peyredragon.