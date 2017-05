publié le 06/05/2017 à 10:36

Les fans de Game of Thrones n'en finissent plus de réfléchir sur la saison 7. Attendue le 16 juillet prochain, cette avant-dernière salve d'épisodes nourrit de plus en plus de théories, surtout depuis la publication de 15 photos par la chaîne américaine HBO. L'une d'elles, précisément, contiendrait un indice qui pourrait bouleverser le destin de Westeros. Il s'agit du cliché de Samwell Tarly, le meilleur ami de Jon Snow, et de sa compagne Gilly, la sauvageonne, en pleine séance de lecture à la Citadelle. Attention, spoilers à la suite du texte !



Samwell étudie en effet pour devenir Grand Meistre, tandis que Gilly est plongée dans un vieux livre à ses côtés. Sur le forum Reddit, dédié à Game of Thrones, un internaute a réussi à zoomer sur les mots du texte pour en dévoiler la signification. Il raconte une vieille légende très importante dans les livres de George R.R. Martin, liée à R'hllor (l'autre nom du Dieu de la Lumière de Mélisandre) et la ville d'Ashai connue pour ses richesses en Verredragon, une roche volcanique qui permet de tuer les Marcheurs Blancs (l'épée de Jon Snow en possède).

Le texte que lit Gilly parle plus précisément d'un Guerrier de la Lumière et Fils du Feu nommé Azor Ahai, qui viendrait sauver le monde des ténèbres. Pour les internautes, ces dernières ne sont autres que les Marcheurs Blancs, les zombies de glace qui sévissent de l'autre côté du Mur et s'apprêtent à envahir les terres de nos héros, comme le suggère le trailer de la saison 7, lorsque Cersei souffle de la glace.

Jon Snow est-il le Guerrier de la Lumière et le Fils du Feu ?

Qui pourrait donc être cet Azor Ahai dont parle le texte lu par Gilly ? Là encore pour un internaute de Reddit, il pourrait s'agir de Jon Snow et la théorie n'est pas si folle. En effet, Mélisandre est une prêtresse du dieu R'hllor. Elle pensait au départ que Stannis Baratheon, prétendant au Trône de Fer, pouvait être la réincarnation d'Azor Ahai. Mais, après son échec à la bataille de Winterfell et sa mort dans l'épisode final de la saison 5, elle a finalement changé de "candidat" pour choisir Jon Snow.



Mélisandre a en effet toujours déclaré qu'il était "spécial", c'est pour cela qu'elle le ramène à la vie au début de la saison 6, grâce à la sorcellerie du Lord of the Light. Or, la prophétie indique qu'"Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre", ce qui nous ramène à la "résurrection" de Jon Snow. Reste à savoir ce que sont les dragons de pierre...



La légende laisse aussi entendre qu'Azor Ahai serait un descendant de Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys et Viserys Targaryen. Et depuis le final de la saison 6 et un arbre généalogique créé par HBO, on sait que Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned, mais bien le fils de Lyanna Stark (la sœur de ce dernier) et de Rhaegar Targaryen. Ce qui fait de Jon Snow le candidat idéal entre sa résurrection et son héritage familial pour être Azor Ahai, celui qui détruira les Marcheurs Blancs. Mais, il faudra encore patienter jusqu'au 16 juillet prochain avant d"en savoir (enfin) plus.