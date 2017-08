publié le 09/08/2017 à 09:00

La saison 7 de Game of Thrones nous offre une visage complètement différent de l'un des personnages les plus mystérieux de la série : Brandon Stark. Le jeune homme vif et aventureux de la saison 1 est devenu une sorte de coquille vide. Ses échanges dans l'épisode 3 et 4 avec ses deux sœurs Sansa et Arya ou son amie particulièrement dévouée Meera Reed.



Après avoir risqué sa vie lui-même et alors que tout laissait à penser que ses sœurs étaient mortes, il ne bouge pas et les retrouvant. Pas d'effusion de joie, de larme, de sourire, de soulagement. Rien.



La modification du caractère de Bran n'est pas le résultat d'un traumatisme ou de son âge. Ce n'est pas l'adolescence qui le ferait à peine ciller lorsque en retrouver la sécurité de son foyer. Son changement de personnalité ne'st pas non plus lié aux épreuves qu'il a traversé. Ce n'est pas son périple au nord du Mur, les morts de Jojen Reed, Hodor ou Summer qui ont altéré ses émotions. Il n'est pas comme Theon Greyjoy, brisé par les drames de ces dernières années chaotique.

Bran est mort

Meera salue une dernière fois Bran dans l'épisode 4 de la septième saison. Après l'avoir ramené en sécurité à Winterfell, elle lui explique qu'elle doit le laisser pour retrouver les siens. "Je n'ai pas envie de te quitter, mais le jour où ils (les Marcheurs blancs, ndlr) viendront, je veux être avec ma famille, commence Meera. Tu es en sécurité, autant qu'on puisse l'être de nos jours. Tu n'as plus besoin de moi...", termine-t-elle dans l'espoir d'être contredite.



"Non, tu as raison", réplique alors froidement Bran. après quelques secondes de choc, Meera rétorque, blessée : "C'est tout ce que tu trouves à dire ?". Bran laisse péniblement sortir un "merci" sans conviction de sa bouche. S'en est alors trop pour Meera : "Merci ? Mon frère est mort pour toi. Hodor et Été sont morts pour toi. J'ai failli mourir pour toi ! Bran ?", supplique-t-elle. "Je ne suis pas Bran, lui explique-t-il. Je ne le suis plus. Je me rappelle ce que Brandon Strak a vécu... Mais maintenant je me rappelle tant d'autres choses."

"Tu es mort dans cette caverne", lâchera alors la jeune femme. Meera quittera la pièce sur ces paroles pour peut-être ne jamais revenir. Ces paroles chargée d'émotion reflètent peut-être une certaine réalité. Certains pensent qu'à la fin du transfert de fonction entre la vieille Corneille à Trois Yeux et Bran, la Corneille a pris le contrôle de Bran tuant le jeune Stark. Il est vrai que Isaac Hempstead-Wright qui interprète le jeune homme fait un effort pour copier l'interprétation du taciturne Max von Sydow, qui jouait la vieille Corneille.

Un torrent d'information

Certaines théories font état de voyages temporels particulièrement alambiqués. Bran, la Corneille à Trois Yeux voire le Roi de la nuit seraient une seule et même personne coexistant simultanément dans différents lieux, à différents âges et dans différentes périodes. On peut probablement exclure la théorie selon laquelle Bran et le Roi de la Nuit ne seraient qu'un. Bran serait en train de lutter contre lui même ? G.R.R. Martin aime surprendre mais il ne se risquerait pas au développement d'idées aussi complexes apportant plus de confusion dans l'esprit de ses lecteurs qu'autre chose.



L'autre théorie qui paraît moins tirée par les cheveux serait que Bran et la Corneille à Trois Yeux serait la même personne. Bran enseignerait à son jeune lui à user de ses capacités surnaturelles. Ces théories temporelles sont toutes des idées développées après les séquences démontrant la capacité de Bran à agir dans le passé, le présent et le futur (lorsqu'il parle à son père adolescent lors d'une vision et lors qu'il brise involontairement l'esprit de Hodor). Cependant la Corneille à Trois Yeux est décrite dans les livres comme étant Brynden Rivers, un bâtard légitimé du roi Aegon IV Targaryen, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Daenerys. Il est donc improbable qu'il s'agisse de la même personne.

L'explication du caractère de Bran dans la saison 7 pourrait être plus prosaïque. La Corneille a simplement confié son rôle et ses pouvoirs à Bran. Ses capacités étant de connaître tout du passé, du présent et du futur simultanément, Bran serait tout simplement submergé par les informations pour s'abaisser à vivre comme un humain doué de sensibilité comme les autres. Depuis le "téléchargement" de ce savoir dans son esprit lors de la fuite précipité de la caverne dans la saison 6, Bran a tout simplement du mal à gérer ce flux. Il a sans doute pris toute la mesure de sa mission pour stopper les Marcheurs blancs et a décidé de se concentrer sur cette seule tâche.