publié le 09/08/2017 à 07:45

Le cauchemar du piratage continue pour la chaîne HBO. Des hackers réclament plusieurs millions de dollars de rançon à la chaîne américain câblée, menaçant de dévoiler des documents confidentiels volés. Ce message est publié une semaine seulement après la fuite d'un script d'un épisode de la série.



"Cher Richard Plepler, J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons réussi à entrer dans votre énorme réseau. Nous sommes ravis de d'avoir réalisé cette cyberopération compliquée, nous avons obtenu des informations de valeur (1,5 téraoctet)", se vantent des hackers dans une lettre, diffusée par vidéo et envoyée au patron de la chaîne HBO.

Et pour les pirates de poursuivre : "Notre demande est claire et non-négociable: nous voulons XXXX dollars pour arrêter la fuite de vos données". Un message écrit sur une bande sonore issue de la série. "HBO dépense 12 millions pour ces études de marché et 5 millions pour la publicité de la 7e saison de GOT. Considérez donc notre requête comme un autre budget pour la publicité."



Mais combien représentent ces "XXXX" dollars exigés par les hackers ? Un peu plus loin dans la vidéo, ils expliquent gagner entre 12 et 15 milliards de dollars par an en lançant deux grandes opérations. "Vous nous payez six mois de salaires en bitcoins et nous disparaissons de votre vue", affirment-ils. Une façon de réclamer une somme entre 6 et 7,5 millions de dollars comme rançon, soit 4 à 5,5 millions d'euros.

Hackers are threatening to dump more 'Game of Thrones' episodes if they don't get a $7 million https://t.co/NKhZJKrOBL pic.twitter.com/J2tp3JgZkT — BI UK Tech (@BIUK_Tech) 8 août 2017

De son côté, la chaîne assure que s'"il a été rapporté qu'un certain nombre d'emails ont été rendus publics, l'examen ne nous a pas donné à ce jour de raison de croire que notre système de messagerie dans son ensemble a été compromis". "Nous continuons à travailler 24h/24 avec des sociétés de cybersécurité et avec les forces de l'ordre pour résoudre cet incident", ajoute le communiqué.