publié le 24/07/2017 à 12:16

Attention, cet article contient des spoilers à propos de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones. Nous vous invitons chaudement à regarder cet épisode avant d'aller plus loin dans la lecture de cet article. N'hésitez pas à revenir ensuite pour découvrir quelques détails sur la fin mouvementée de l'épisode.



La scène finale de l’épisode "Stormborn" contient ce que les amoureux de Game of Thrones adorent. Du sang, des flammes, des morts et des larmes. Les sœurs Sand font les frais de ce goût pour le drame. Deux d'entre elles sont tuées par Euron Greyjoy. Elia Sand, qui maîtrise la lance, est tuée avec sa propre arme, empalée par l'oncle Greyjoy, complètement ivre de rage. Nymeria Sand est étranglée elle aussi avec son arme, un fouet.

Pour le magazine américain Entertainment Weekly, L'actrice qui incarne Nymeria, Jessica Hemwick, revient sur cette scène plus physique qu'il n'y paraît. "C'était épuisant. L'une des rares fois où l'action est plus intense sur scène qu'à l'écran, confie-t-elle. Normalement, il y a beaucoup d'images de synthèses, sur l'écran c'est spectaculaire mais en vrai c'est beaucoup plus fade."

Un tournage très dangereux

"Pour cette scène [la bataille avec Euron sur le bateau], le public ne peut pas sentir la chaleur des effets pyrotechniques, les vagues artificielles qui nous font perdre l'équilibre, la sueur qui coule sur nos fronts. Ils soufflaient des braises sur nous. Un cascadeur a eu sa perruque qui a pris feu, d'autres sont tombés à travers le plancher enflammé, raconte-t-elle. C'était dur et nous tournions de nuit."



L'actrice a bien failli ne pas pouvoir jouer la scène de sa propre mort puisque les plannings de tournage entre Game of Thrones et Iron Fist, où elle joue aussi, entraient en conflit. Le rôle de Nymeria était tellement important pour sa carrière que l'actrice a demandé à Marvel de la libérer pour deux week-ends et donner une vraie fin à son personnage. Les fans apprécieront.