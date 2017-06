publié le 24/06/2017 à 09:00

La reine Cersei n'a peut-être pas révélé tous ses secrets. À la tête du royaume des Sept couronnes à la fin de la saison 6, Cersei Lannister apparaît à la fois plus forte et plus folle que jamais. Elle a perdu ses trois enfants, Joffrey, Myrcella et Tommen, est en froid avec son frère et amant et a réussi à se débarrasser de ses ennemis. Elle a pourtant une fêlure exploitée à de nombreuses reprises, son instinct maternel.



Avec la mort de ses trois enfants, on pourrait légitimement penser que son instinct maternel a disparu avec eux. Mais si Cersei avait un autre enfant, en l’occurrence un fils ? Et s'il s'agissait de Gendry ? Le bâtard présumé de Robert Baratheon a disparu de la série depuis la fin de la saison 3, partant au loin sur sa barque. Et si ce départ avait à voir avec ses origines ?

Le fils décédé

Cette théorie se base notamment sur une scène de la saison 1 de la série, dans laquelle Cersei se confie, chose rare, à Cathelyn Stark alors au chevet de Bran. La reine évoque son premier fils, "un beau bébé aux cheveux bruns", mort peu de temps après sa naissance et qui n'est pas évoqué à un seul instant dans les livres. Ce rajout de la part des scénaristes semble trop long, et trop recherché, pour être anodin. Pourquoi inventer un fils à Cersei s'il n'a pas d'intérêt dans l'intrigue ?

D'après Cersei, ce bébé au nom inconnu avait les traits de Robert Baratheon, une ressemblance que constatent aussi Ned Stark et Stannis Baratheon lorsqu'ils rencontrent Gendry. La reine aurait pu échanger ce bébé en bonne santé contre un nourrisson mourant et le faire passer pour son fils. Robert Baratheon, qui n'assistait pas à l'accouchement, n'aurait pas remarqué le subterfuge.

> Game of Thrones S01E02 - Cersei tells Catelyn about her Black-Haired Son.

Pourquoi protéger Gendry ? Plusieurs raisons pourraient expliquer le choix de Cersei, qui est impulsive et qui a un instinct maternel très fort. D'abord, elle pourrait vouloir protéger le bébé de la jalousie de Jaime, qui aurait souhaité s'en débarrasser. Elle pourrait aussi être dégoûtée par cet enfant qu'elle a eu d'un homme qu'elle n'aime pas mais sans aller jusqu'à le faire tuer. L'abandonner semble alors être la meilleure solution.

Le mystère autour de Gendry

Cette théorie peut sembler un peu tirée par les cheveux si on ne s'intéresse pas au passé de Gendry, qui est très mystérieux. Il a été confié dès la naissance à Maître Mott, un forgeron très réputé, qui l'a formé pendant des années. Il dit qu'il a très peu de souvenirs de sa mère, à part qu'elle possédait de longs cheveux blonds, une des principales caractéristiques physiques de Cersei.



Lorsque Maître Mott apprend que Joffrey a demandé à l'armée de tuer tous les bâtards de Robert Baratheon, il renvoie Gendry car il est lassé de lui. Une raison bien faible et inattendue, surtout que le jeune homme est décrit comme un excellent forgeron et s'entend bien avec son professeur. L'envoyer à la Garde de Nuit ressemble plus à une mise en sécurité qu'autre chose, comme si Maître Mott agissait en protecteur de Gendry.

Le forgeron n'aurait pas agi de cette manière sans bonne raison. Il a peut-être été missionné par un proche des Lannister pour prendre soin de l'enfant et pour le protéger quoi qu'il advienne. Il aurait aussi pu obéir à un ordre venu de plus haut, pourquoi pas donné par la reine Cersei elle-même.



Ceux qui ne croient pas à une filiation entre Cersei et Gendry évoquent la prophétie de Maggy The Frog, qui avait prédit à Cersei qu'elle aurait trois enfants, en l'occurrence Joffrey, Myrcella et Tommen. Mais on peut penser que cette prophétie évoque seulement les enfants que Cersei a reconnu et qu'elle peut donc s'appliquer au cas de Gendry. S'il est le fils de Cersei et de Robert, alors il est le seul héritier légitime au trône de fer. Seul son retour dans la saison 7 pourrait nous en apprendre un peu plus.