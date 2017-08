Game of Thrones: The Loot Train Attack (HBO)

publié le 08/08/2017 à 15:40

L'épisode du dimanche 6 août restera dans les annales de Game of Thrones. Si la série nous a habitué à des scènes de combat époustouflantes depuis ses débuts en 2010, The Loot Train Battle est de loin la plus impressionnante. Daenerys Targaryen combat l'armée des Lannister pour la première fois et le fait depuis son dragon, qui brûle vif l'armée entière que commande Jaime.



Le réalisateur des épisodes 4 et 5, Matt Schakman, les producteurs, techniciens et les acteurs principaux de la scène reviennent sur le tournage dans une vidéo publiée sur YouTube par HBO lundi 7 août. On y apprend que c'est la responsable des chevaux, Camilla Naprous, qui a eu l'idée de faire se dresser les cavaliers sur leur monture lorsqu'ils attaquent la troupe des Lannister. Un moment impressionnant qui a demandé beaucoup d'entraînement aux cavaliers et même des équipements spéciaux sur les selles.

Allumer le feu

La scène ne serait pas aussi puissante sans l'attaque du dragon de Daenerys, qui a demandé à l'équipe de la série un travail de préparation et de réflexion titanesque. Les responsables des effets spéciaux ont incendié une vingtaine de cascadeurs et ont fait exploser les chariots des Lannister, pour rendre le feu de Drogon encore plus réaliste. Une débâcle pour l'armée de la reine Cersei qui est vue à travers les yeux de Jaime, qui assiste au changement définitif du monde tel qu'il le connaissait.