Cet épisode sera surtout reconnu pour ses grandes retrouvailles entre des personnages qui ne se sont pas vus depuis très, très, très longtemps. Arya retrouve Winterfell, Sansa et Bran. Sur une note un peu plus dure, Jon retrouve aussi un ami d'enfance : Theon Greyjoy. Les deux anciens parias (l'un est un bâtard, l'autre un prisonnier de guerre) étaient, par leurs conditions, assez proches.

L'autre événement majeur sera la bataille finale dans les flammes de Drogon. Les Dothraki et les Lannister s'affrontent alors que Bronn, Jaime et Daenerys font la différences en s'opposant eux aussi. Des corps en flammes, d'autres qui tombent dans l'eau... De quoi marquer les téléspectateurs.



Mais il y a d'autres petits détails qui pourraient s'avérer très importants. État des lieux des allusions que vous auriez peut-être ratés.

1- Bran, Littlefinger et la dague

La dague en acier valyrien passe de main en main et on peut imaginer qu'elle aura un rôle prépondérant dans la suite de Game of Thrones. il y est tellement fait référence par petite touches qu'il ne serait pas surprenant que le roi de la Nuit trépasse par cette lame.



Petyr "Littlefinger" Baelish possède cette lame et l'offre à Bran Stark. Peut-être pense-t-il que le jeune Stark prendra le contrôle de Winterfell puisqu'il est le dernier héritier mâle. Ce cadeau serait un gage de bonne volonté pour entrer en grâce Bran acceptera le cadeau mais sans lancer une pique magistrale qui fit s'évanouir le sourire du visage de Petyr Baelish. Ce dernier évoque le "chaos" qui règne dans le monde et la nécessité d'avoir des soutiens. Bran répondra simplement : "Le chaos est une échelle".



Bran prouve ici qu'il sait absolument tout. Cette expression a en effet été utilisée en confidence entre Baelish et Varys lors de la saison 3.

Cette révélation glace Littlefinger. S'il connait ce genre de minuscules détails cela veut dire qu'il sait aussi pour sa tentative d'assassinat et les doubles jeux permanents de Baelish. Si Sansa venait à apprendre la responsabilité de ce dernier dans la mort de son père Ned Stark, il serait exécuté dans l'instant. Bran a donc toutes les cartes en mains et montre qu'il ne saurait être manipulé.



En confiant la dague à Arya ils semble la mettre sur un chemin : face aux Marcheurs blancs ou face à Baelish ? Le futur le révélera.

2- Les spirales des Enfants de la forêt

Les pierres levées des Enfants de la Forêt

Cachés dans les profondeurs de Peyredragon se trouvent les mines de verredragon et sur les parois des peintures rupestres. Ces peintures réalisées des milliers d'années auparavant montrent les hommes s'alliant avec les Enfants de la forêt contre leur ennemi commun : les marcheurs blancs. Les peintures n'expliquent cependant pas que les Enfants sont responsables de la création même des morts-vivants.



En plus des personnages on retrouve une série de symboles. Des tourbillons et des cercles barrés. Les tourbillons sont à rapprocher des tourbillons de pierres levées que Bran a pu découvrir en approchant certains lieux de vie des Enfants ou lors de ses visions avec la précédente Corneille à Trois Yeux. Des signes a la symbolique encore mystérieuse mais qui ne manquera pas de trouver du sens vers la fin de l'intrigue.

3- Arya et les gardes

La scène où Arya se joue des gardes de Winterfell est une allusion directe à une autre scène dans la saison 1. Puisque cela fait sans doute très longtemps que vous ne l'avez pas vu, voici la séquence pour vous rafraîchir la mémoire et profiter des références de la scène qu'offre la saison 7. Une façon de voir qu'Arya a bien grandie sans pour autant se trahir.

4- La Compagnie dorée

Si vous pensiez que le convoi détruit par Daenerys et son dragon empêcheront Cersei de payer la Banque de fer, vous vous trompez. Randyll Tarly explique que le dernier convoi d'or a bel et bien franchi les portes de la capitale. Avec ces fonds, la reine entend payer sa dette (naturellement) et renforcer ses armées.



Lors de son entretien avec le banquier, Cersei fait mention de la Compagnie dorée. Ce groupe de mercenaires est bien connu des lecteurs des romans de G. R. R. Martin. Elle n'est pourtant que brièvement évoquée dans la série. La Compagnie dorée est une armée de 10.000 mercenaires et - comme les Lannister payent toujours leurs dettes - eux, ne brisent jamais un contrat. Cersei pourra donc compter sur leur loyauté.

5 - La libération de Bronn

Bronn se délestant involontairement de sa bourse Crédit : HBO

Puisqu'il est question d'or, il est intéressant de voir la réaction de Bronn lors de la bataille enflammée. Jeté à terre par un Dothraki, sa bourse bien pleine tombe au sol. Si la scène peut paraître anecdotique, elle n'a pas été placée ici par hasard. Elle montre la libération de Bronn vis-à-vis de l'argent. Sa loyauté envers Jaime semble aller plus loin que les perspectives de richesse et de noblesse (et c'est une nouveauté).



De plus, cela semble signifier un certain recul par rapport aux ordres de la couronne. Lancera-t-il un "Fuck the Queen" come le Limier l'avait osé en son temps ?

6- Le souvenir de Mance Rayder

À la façon de la séquence avec les gardes, la discussion entre Jon et Daenerys trouve un écho dans une scène antérieure. Jon reçoit de la mère des dragons la même leçon en pragmatisme qu'il avait lui-même lancé au particulièrement fier et borné Mance Rayder. Ce dernier avait fini au bûcher pour avoir refusé de plier le genou face à Stannis Baratheon. Jon et Daenerys seront-ils aussi butés ?

