publié le 08/08/2017 à 11:09

Après la révélation de certains épisodes produits par HBO, voici que les hackers qui ont attaqué les données du célèbre network refont parler d'eux. Lundi 7 août, certains médias américains comme The Hollywood Reporter, ont reçu des liens vers des fichiers contenant des mois d'emails et de documents internes.



The Hollywood Reporter se refuse pour l'heure à divulguer le contenu de ces fichiers mais ils en signalent la nature : des documents sur Game of Thrones (éléments de casting, résumé des scripts...), des tableurs marketing et des plans de communication pour les différentes séries produites par HBO.

Les hackers ont aussi envoyé une vidéo au PDG de HBO, Richard Pepler, afin d'exiger de lui une somme d'argent dont le montant n'a pas été révélé. Les pirates informatiques ont indiqué qu'ils avaient "réussi à pénétrer leur système ", un piratage "ardu" qui leur a pris près de "6 mois" à accomplir.



L'épisode 4 de Game of Thrones avait été publié quelques jours avant sa diffusion officielle dimanche 6 août par les hackers. Ces derniers prétendent avoir dérobé près de 1.5 terabytes de données de HBO.