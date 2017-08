publié le 01/08/2017 à 16:02

Chaque détail compte dans Game of Thrones, les fans le savent bien. Si Samwell Tarly s’arrête devant l’image d'une dague dans le premier épisode de la saison 7, puisqu'elle réapparaît dans le teaser de l’épisode 4, c'est qu'elle a de l'importance. Surtout après la confidence de John Bradley, l'interprète de Sam, à la version américaine du Huffington Post après la sortie de l'épisode : "Quand nous tournions la scène, on m'a clairement demandé de m'attarder sur cette page". Une déclaration qui donne lieu à de nombreuses théories. Attention, spoilers à la suite du texte.



Forgée en acier valyrien, cette dague est redoutable pour tuer les Marcheurs Blancs. Sam découvre d'ailleurs l'image de l'arme en étudiant tout ce qu'il peut sur ces zombies des glaces, qui s'apprêtent à envahir Westeros. Très vite, les fans ont retrouvé d'où elle vient. Si elle n'a jamais tué personne, elle pourrait trouver sa première victime dans The Spoils of War, l'épisode 4 de la saison 7. Mais, qui oserait s'en servir et dans quel but ? Attention, les spoilers sont après le GIF.

C'est la dague de Littlefinger

La dague apparaît pour la première fois au début de la saison 1 lors de l'attaque contre Bran Stark à Winterfell. Le petit garçon a surpris Jaime et Cersei Lannister en pleine relation incestueuse. Catelyn Stark, sa mère, récupère ensuite l'arme. Peter Baelish lui fait croire qu'elle appartient à Tyrion Lannister, responsable de l'attaque. C'est en réalité Littlefinger qui est derrière tout ça. Il garde ensuite la dague, mais ne la montre plus dans les épisodes.

Maintenant, est-ce vraiment lui qui la tient dans l'épisode 4 ? Pour le média Inverse, il n'y a pas de doutes, c'est bien Littlefinger. Dans la saison 5, lorsqu'il réconforte Sansa Stark avant de la livrer au psychopathe Ramsay Bolton, on aperçoit sa main et ses bagues, les même du teaser de The Spoils of War.

Les bagues de Littlefinger dans la saison 5 de "Game of Thrones" Crédit : capture d'écran YouTube

Qui pourrait-il attaquer ?

Il peut essayer de tuer Bran, mission qu'il n'a pas menée à son terme dans la saison 1. Le jeune homme est maintenant la Corneille à trois yeux et qu'il a pu découvrir la trahison de Littefinger dans ses visions. Une autre bonne raison pour ce dernier d'assassiner Bran. Mais, le cadet des Stark a pu prévenir Arya, de retour à Winterfell pour l'épisode 4, et qui se fera un plaisir de tuer. Une théorie plausible puisque la jeune Stark porte sa dague sur l'une des couvertures d'Entertainment Weekly. Reste à savoir si les Stark réaliseront que cette arme en acier valyrien est indispensable pour attaquer les Marcheurs Blancs.