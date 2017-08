publié le 07/08/2017 à 07:28

Ce quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones est l'un des plus courts de la saison. Il entrera aussi dans l'histoire comme cet épisode dérobé à HBO par des hackers zélés qui l'ont publié sans vergogne (et en basse qualité) sur le web quelques jours avant sa diffusion officielle. Les amoureux de la légalité, ou du moins ceux de la haute définition, auront tout de même attendu le dimanche 6 août 2017 pour le regarder.



Il s'agira aussi de l'épisode qui restera dans les mémoires grâce à une bataille épique et quelques retrouvailles que les spectateurs n'attendaient plus. Nous allons vous raconter tous les moments importants de cet épisode intitulé Les butins de guerre.

Ironie de la chose, le titre anglais est The spoils of war, et si vous avez échappé aux spoilers depuis plusieurs jours en ligne, nous devons vous rappeler que spoilers il y aura aussi dans ce décryptage détaillé de l'épisode. Il est encore tant de faire demi tour et de revenir ici une fois l'épisode visionné.



Arya et Sansa se retrouvent

A Winterfell, les événements se succèdent rapidement. Tout d'abord une réunion de famille. Après les retrouvailles mi-figue, mi-raisin entre Sansa au bords des larmes et Bran parfaitement indifférent (ce n'est pas de sa faute, son nouveau statut et ses pouvoirs surnaturels ont quelque peu altérés sa personnalité), c'est au tour d'Arya Stark de revenir au bercail.



Armée de son épée Needle, elle se présente aux portes de Winterfell face à deux gardes grossiers et incompétents et exige d'entrer. Naturellement, ils refusent puisqu'il est impossible de prouver l'identité de la jeune Arya. La faute a l'absence de carte d'identité (ce serait anachronique) et au fait qu'Arya n'était qu'une très jeune fille quand elle a quitté Winterfell il y a de cela des années.



Après s'être jouée des gardes, Arya retrouve finalement sa sœur Sansa dans la crypte familiale. Les deux sœurs n'avaient pas grand chose en commun, mais les épreuves de la vie les ont réunies et ce n'est pas une mais deux étreintes que les spectateurs pourront voir. Elles font le point sur leurs vies : Sansa dirige le Nord en l'absence de Jon, Arya, elle, lui fait connaître l'existence de sa "liste". L'idée que sa petite sœur soit devenue une assassine fait presque rire Sansa, mais finalement l'idée ne lui paraît pas si surprenante.



Arya retrouvera Brienne et Podrick. Les deux femmes s'entraîneront l'une face à l'autre. Deux styles d'escrime très différents mais aussi efficaces l'un que l'autre. Après une égalité, Arya demande à Brienne de l'entraîner. Après tout, elle est la seule a avoir vaincu (ou presque) le Limier ; et peu pourraient en dire autant.

Les visions de Bran

Bran a aussi eu droit à quelques scène à Winterfell. D'abord un entretien avec Littlefinger. Ce dernier lui offre la dague en acier valyrien qui a été utilisée pour tenter de le tuer quelques années auparavant. Bran fera la démonstration de l'étendue de son savoir et de ses pouvoirs en répétant des mots prononcés en confidence par Littlefinger lui-même : "Le chaos est une échelle". C'est ce qu'il avait dit à Varys dans la saison 3 en pleine salle du trône. Les fans s'en rappelleront. Bran, par cette phrase, prouve qu'il sait beaucoup et que Baelish doit le prendre au sérieux.

Bran remet la dague à Arya Crédit : HBO

Puis, une scène déchirante avec Meera Reed, seule survivante de son équipée. Elle lui indique qu'il est en sécurité et qu'elle doit retrouver sa famille. Mais Bran ne fait qu'acquiescer froidement à son départ. Blessée par son absence d'émotion et de reconnaissance, elle rappelle à Bran que son frère, Hodor, son loup Summer... tous sont morts pour lui, Bran. Ce dernier lui indique alors qu'il n'est plus Bran, mais bien la Corneille à Trois Yeux. "Bran est mort dans cette cave", lui lancera-t-elle avant de quitter ses appartements.



Bran aura droit aussi à ses retrouvailles étranges avec Arya. Elle, ravie ; lui, impassible. Il lui confiera savoir pour sa "liste", prouvant une nouvelle fois la force de ses visions. Il donnera la dague reçue de Baelish à Arya. Son regard profond était semblable à celui d'un homme plaçant un objet fragile dans un équilibre précaire. Il semble donner cette dague à Arya car il a vu qu'elle devait l'avoir dans le futur. Affrontera-t-elle des Marcheurs blancs ? Quel rôle ou funeste destin attend la jeune Stark ? Seul lui le sait.

Jon et Daenerys aiguisent leur alliance

Jon Snow demande à Daenerys de le suivre dans les profondeurs de Peyredragon. Il lui montre l'existence des mines de verredragon dont les vivants auront besoin face à l'armée des Morts qui approche.



La grotte recèle aussi d'autres secrets : des peintures rupestres des Enfants de la forêt. Ils montrent l'alliance entre ces derniers et les hommes face aux Marcheurs blancs. Une alliance qui a permis aux vivants de survivre des siècles auparavant. Pour Jon il s'agit de la preuve qu'une alliance est indispensable et surtout que ce qu'il racontait n'était pas qu'une légende. Détail intriguant, le Roi de la Nuit et ses lieutenants ont exactement la même apparence qu'aujourd'hui. L'ennemi d'hier est donc le même qu’aujourd’hui.

Les peintures des Enfants de la fôret Crédit : HBO

Daenerys commence d'ailleurs à croire Jon et ses récits de morts-vivants. Elle insiste tout de même pour que Jon "plie le genou" et prête allégeance. Jon se retrouve dans le même posture que Mance Rayder le Roi par-delà le Mur. Il indique que les Nordiens ne le suivraient pas s'il soutenait un monarque du Sud. Daenerys lui répond que la survie vaut bien de renoncer à sa fierté. Des paroles qui sonnent amèrement à l'oreille de Jon puisqu'il tenait exactement le même discours à Mance avant que ce dernier ne refuse de plier le genou face à Stannis Baratheon qui le fit exécuter...



Theon Greyjoy fait son retour à Peyredragon. Il est accueilli par un Jon Snow à deux doigts de l'exécuter. "Ce que tu as fait pour aider Sansa est la seule chose qui m'empêche de tuer", lui expliquera Jon. Rappelons que Theon a commis une traîtrise particulièrement cruelle en s’emparant de Winterfell quelques saisons auparavant...



Daenerys, elle, reçoit de mauvaises nouvelles du front. Elle décide de passer à l'offensive et annonce vouloir incendier le Donjon Rouge où trône Cersei. Jon l'en dissuade. Tuer des innocents ne ferait d'elle qu'un autre tyran comme son père ou Cersei.

Jon prêt à en découdre avec Theon Crédit : HBO

"Dracarys !"

Voici la séquence qui restera dans les mémoires. Les forces Lannister reviennent de Hautjardin avec les denrées et l'or des Tyrell. Objectif : nourrir la capitale et satisfaire les banquiers de la Banque de Fer qui attendent le remboursement de la dette considérable des Lannister et de la couronne.



Jaime et Bronn supervisent le retour des troupes quand les cris de guerre des Dothrakis se dont entendre au lointain. Déjà épuisé par la bataille de Hautjardin, les troupes Lannister se préparent à supporter cet assaut. Bronn demande à Jaime de fuir. Ce dernier refuse.

Jaime et Bronn avant la bataille Crédit : HBO

C'est pourtant l'idée de la fuite qui a traversé l'esprit de la totalité des soldats lorsqu'ils ont aperçu les cavaliers dothrakis et... Daenerys chevauchant Drogon. La reine des dragons en avait assez d'attendre et s'est lancée en première ligne au dos de son plus gros dragon.



Lançant son ordre "Dracarys !", Drogon incendie la quasi totalité des troupes et du convoi Lannister. Bronn arrive jusqu'à la baliste, seule arme capable de blesser un dragon. Au deuxième tir, il touche l'animal à l'aile droite. Drogon n'est que légèrement blessé. Il pulvérise la baliste et Daenerys, après quelques perturbations de vol particulièrement décoiffantes, atterrit pour retirer la lourde flèche.



Tyrion observe la scène depuis les hauteurs et voit que son frère Jaime, auquel il tient, ne fuit toujours pas le champs de bataille. Pire encore, il se saisit d'une lance et entreprend d'attaquer Daenerys au sol. Ses mouvements seront bien trop lents pour échapper aux flammes de Drogon. Jaime est projeté à la dernière seconde par Bronn dans un lac. Les flammes recouvrent la surface de l'eau mais ils ne sont pas touchés. Seul problème : Jaime est vêtu d'une armure de plaques lourdes et il s'enfonce lentement dans les profondeurs jusqu'à disparaître.

Les sodlats Lannister et Dothrakis entourés de flammes Crédit : HBO

Est-ce la mort de Jaime à laquelle nous venons d'assister ? Peut-il "simplement" mourir noyé ? G. R. R. Martin serait capable d'une telle cruauté... Il faudra attendre les prochains épisodes pour connaître le destin de ce personnage détesté puis adoré par les fans. Soyons patients une semaine... ou un peu moins si de nouvelles fuites ont lieu.