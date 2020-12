PSG : pourquoi l'entraîneur Thomas Tuchel a été limogé

publié le 24/12/2020 à 12:25

Deux titres de champion de France (2019, 2020), deux Trophées des champions (2018, 2019), une Coupe de France (2020) et une Coupe de la Ligue (2020). Le passage de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain lui aura a minima permis de garnir son palmarès, et celui du club parisien.

Prenant la suite d'Unai Emery à l'été 2018, l'ancien entraîneur de Dortmund est arrivé dans la Capitale avec des promesses de beau jeu. "Il est ambitieux comme nous et aime un football spectaculaire et offensif", expliquait alors Nasser Al-Khelaïfi, justifiant ce choix d'un entraîneur jeune, 44 ans à l'époque, et avec un seul titre à son actif, une Coupe d'Allemagne remportée en 2017 avec le BVB.

Thomas Tuchel a cependant très peu réussi à offrir une identité de jeu au Paris Saint-Germain sur le long terme, et ses deux saisons et demie à la tête du club auront été largement marquées par des résultats irréguliers.

Dès sa première saison, les Parisiens avaient été piteusement éliminés par Manchester United (2-0, 3-1), malgré un avantage de deux buts pris au match aller, faisant revenir dans la capitale le douloureux souvenir de la remontada. Le PSG n'avait ensuite pas réussi à remporter les deux coupes nationales, s'inclinant en finale de Coupe de France contre Rennes (2-2, 5-6 t.a.b), et en quart de finale de Coupe de la ligue contre Guingamp (1-2).

Des désaccords avec Leonardo

Sans convaincre beaucoup plus sur le fond de jeu, le PSG de Thomas Tuchel version 2019-2020 aura au moins obtenu de véritables résultats, réussissant un triplé championnat-Coupe de France-Coupe de la ligue au niveau national et arrivant, pour la première fois de l'histoire du club, en finale de la Ligue des champions. Dans une édition marquée par la crise sanitaire, les Rouges et Bleus s'étaient inclinés face au Bayern Munich (0-1) le 23 août 2020.

Une satisfaction de courte durée. Dès la reprise de la saison 2020-2021, quelques semaines plus tard seulement, des tensions émergent entre Thomas Tuchel et son directeur sportif, Leonardo. L'Allemand avait fait part de son mécontentement quant aux départs de joueurs en fin de contrat, dont l'ancien capitaine Thiago Silva et le buteur Edinson Cavani, et s'était plaint d'un manque de renfort. Réponse du brésilien : "si quelqu'un n'est pas content, s'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes".

Une première partie de saison en partie ratée

Les résultats mitigés du Paris Saint-Germain sur la première partie de saison n'ont rien fait pour calmer les tensions. Les Parisiens se sont inclinés lors des deux premières rencontres de championnat, contre Lens (0-1), puis Marseille (0-1), une première défaite lors d'un classique depuis 2011. Le PSG a encaissé deux autres défaites en championnat : une contre Monaco (2-3), puis une contre Lyon (0-1). Résultat, il termine l'année civile 2020 troisième de championnat, un point derrière Lyon et Lille.

En Europe, le PSG a dû faire face à une immense frayeur, frôlant une élimination dès la phase de poules, scénario jamais produit depuis l'arrivée d'un investisseur qatari au club, après avoir perdu deux de ses trois premiers matchs de C1. En ouverture de la compétition, le finaliste de l'année précédente s'était incliné face à Manchester United (1-2), et au RB Leipzig (1-2).

Grâce à trois victoires en trois matchs lors des matchs retours de la phase de poules, Tuchel et ses joueurs avaient pu renverser la situation et finir en poules. Mais le plus dur reste à faire : en huitièmes de finale, le club tentera de faire oublier la remontada subie en 2017 et d'éliminer le FC Barcelone. Le rendez-vous clé de 2021, qui arrivera donc sans Thomas Tuchel.