Ligue des champions : le PSG peut-il être éliminé dès les poules ?

publié le 02/12/2020 à 14:02

Il reste deux matches au Paris Saint-Germain pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Depuis le rachat du club par Qatar Sports Investments, les Franciliens n'ont jamais été éliminés en phase de poules, et ont connu les phases éliminatoires de la compétition tous les ans depuis la saison 2012-2013.

Autant dire qu'une élimination précoce serait une véritable catastrophe pour ce PSG au niveau de jeu irrégulier depuis sa finale de C1 perdue contre le Bayern Munich (0-1) au mois d'août. Avec deux défaites lors de la première moitié de ce groupe H, à domicile contre Manchester United (1-2) puis à l'extérieur contre Leipzig (1-2), le club se retrouve pourtant au bord de ce gouffre.

Pour se rassurer, il devra déjà réaliser une belle performance ce mercredi 2 décembre (21h) pour sa deuxième confrontation face aux Red Devils. "La situation est claire : on arrive à Old Trafford (stade de Manchester United, ndlr) en devant gagner", a déclaré son entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

En cas de défaite, Paris ne serait plus maître de son destin, mais ne serait pas éliminé pour autant. Tous les scénarios, de la première à la dernière place, restent envisageables.

Une première place encore possible

S'ils parvenaient à signer deux victoires consécutives, contre les Mancuniens d'abord puis une semaine plus tard face au Istanbul Basaksehir (mardi 8 décembre, 21h), Paris garantirait non seulement sa qualification, mais terminerait avec 12 points et se mettrait dans une position favorable pour terminer premier, et obtenir un tirage plus clément en vue des huitièmes de finale.

Le RB Leipzig, 6 points actuellement, et Manchester, 9 points, sont eux aussi en course pour obtenir 12 points. En cas d'égalité, les clubs seraient départagés sur la base des résultats obtenus lors des confrontations directes.

Sorti vainqueur de sa double confrontation face à Leipzig (1-2, 1-0), le PSG est sûr de finir devant les Allemands. En revanche, il faudrait battre Manchester United par plus d'un but d'écart ou marquer trois fois chez eux pour les devancer en cas d'égalité.

Plusieurs scénarios pour une qualification

Tout simplement, Paris doit faire au moins aussi bien que son concurrent direct, Leipzig, pour espérer une qualification. Le club de Bundesliga affrontera Istanbul deux heures avant le match entre Paris et Manchester.



S'il venait à l'emporter, puis battre United une semaine après, le PSG n'aurait d'autre choix que de gagner ses deux derniers matches. En cas de défaite allemande, Paris bénéficierait d'un ultime joker.

Sans victoire, Paris risque gros

Ceci ouvre évidemment la porte a de nombreux cas de figure qui verrait le PSG sortir de la compétition. Si Leipzig s'impose face à Istanbul et le PSG s'incline contre Manchester, le club français passe alors troisième à une journée de la fin. Il faudrait alors impérativement battre Istanbul, et espérer une défaite de Leipzig, qui recevrait un United déjà qualifié et presque assuré de terminer en tête de la poule.



Même en obtenant un match nul à Old Trafford, le PSG finirait une nouvelle fois troisième si Leipzig remportait ses deux dernières confrontations. Une troisième place qui serait malgré tout synonyme d'un printemps européen, car le club se verrait reverser en seizième de finale d'Europe League.



La plus grande des catastrophes, une quatrième et dernière place synonyme d'élimination de toutes les compétitions européennes, reste plausible. Pour cela, il faudrait que Leipzig et Istanbul se neutralisent, et que le PSG perde ses deux derniers matches.