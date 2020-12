Blessure de Neymar : le Lyonnais Thiago Mendes menacé de mort

publié le 15/12/2020 à 17:04

Exclu en fin de rencontre pour un tacle non maîtrisé sur Neymar, lors du choc de Ligue 1 entre le PSG et l'OL (0-1), dimanche 13 décembre, Thiago Mendes s'était ensuite excusé auprès de son compatriote brésilien. "Les erreurs, ça arrive. Mais je suis ici pour demander sincèrement pardon à Neymar", a-t-il écrit sur Instagram.

Mais sur le même réseau, des messages bien plus virulents, allant jusqu'aux menaces de mort, ont été adressés au joueur lyonnais et à sa famille. Des faits dénoncés par son épouse, Kelly Mendes : "Tous les messages que je reçois avec des menaces, contre moi et ma famille, seront envoyés à la police", a-t-elle averti. Selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais pourrait envisager des poursuites judiciaires.

Par ailleurs, les examens médicaux se sont montrés plutôt rassurants pour Neymar, qui souffre d'une entorse et devrait être absent environ trois semaines. Pas d'inquiétude concernant sa présence en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Barça, en février et en mars.