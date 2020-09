publié le 14/09/2020 à 08:27

Cela n'était pas arrivé depuis 2011. L’OM a balayé plus de dix ans de frustration et de déconvenue en s'imposant face au PSG ce dimanche 13 septembre, lors de la troisième journée de Ligue 1 (0-1).

Victoire 1-0 sur un but de Thauvin au terme d'un Classico sous tension marqué par cinq exclusions : deux chez les Marseillais et trois chez les Parisiens sont celle de Neymar, coupable d'un mauvais geste envers le défenseur Alvaro Gonzalez. Le Brésilien évoque une insulte raciste et Gonzalez a réagi sur Twitter : "Le racisme n'a pas sa place dans la foot, il faut simplement apprendre à perdre".



Les supporters Marseillais, eux, apprennent à gagner et ils jubilent : "Cela fait 9 ans qu'on l'attend. Marseille c'est magique !", s'exclame un supporter. "On était à égalité de points, maintenant on est passés devant ça fait plaisir", dit un autre.

> PSG-OM : les supporters marseillais en folie après neuf ans de disette Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Etienne Baudu/RTL | Date : 14/09/2020

