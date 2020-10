PSG : Leonardo "n'a pas aimé la déclaration" de Thomas Tuchel

publié le 03/10/2020 à 16:18

Pour le PSG, tout va bien sur le terrain, beaucoup moins en dehors. Une heure après le festival des Parisiens contre Angers (6-1) ce vendredi 2 octobre lors de la 6e journée du championnat, Leonardo a recardé l'entraîneur Thomas Tuchel. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n'a pas du tout apprécié les remarques du coach allemand concernant le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat et le manque de renfort de son équipe.

"Le club n'a pas aimé, moi je n'ai pas aimé", a tapé du poing Leonardo ce vendredi. "Si quelqu'un n'est pas content, s'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes", a-t-il poursuivi assurant que la question d'une sanction allait être réglée "en interne". Ce désaccord public entre "Leo" et Tuchel sur le recrutement, fragilise le club selon le directeur sportif.

"Je n'ai pas aimé non plus qu'il dise que cette équipe-là est faible. On parle d'une équipe énorme". L'Italo-brésilien a notamment rappelé la situation économique compliquée du club en cette crise de Covid-19. "On va essayer d'être créatif. Il peut se passer beaucoup de choses, comme rien. Nous vivons un moment tellement difficile. Ce n'est pas le moment d'acheter", a-t-il expliqué.