publié le 13/08/2019 à 17:35

Ce n'est pas une surprise, Neymar n'est plus le bienvenu au Parc des Princes. À l'occasion de la première journée de championnat (victoire du PSG 3-0 contre Nîmes), les supporters parisiens ont déployé des banderoles incendiaires à l'encontre du Brésilien. Une action qui vient confirmer, si besoin en était, la nécessité d'un départ loin de la capitale pour le joueur de 27 ans.



Mais pour aller où ? Le Barça et le Real Madrid sont en pole position pour accueillir le joueur, dans ce qui ressemble à un "Clàssico" par agents interposés. Si la Casa Blanca semblait avoir comblé son retard sur les Blaugranas, ces derniers sont loin d'avoir dit leur dernier mot dans le dossier.

D'abord réticent à l'idée d'un échange de joueur en plus d'une somme d'argent contre Neymar, la presse espagnole indique que le PSG se laisserait finalement tenter par la transaction. Paris aurait même demandé au Barça les signatures du milieu de terrain Philippe Coutinho et latéral Nelson Semedo, le prêt d'un troisième joueur et 100 millions d'euros. Un prix élevé que les Catalans pourraient payer, sous la menace du Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez, le président du club madrilène, pourrait lui aussi envoyer quelques joueurs vers la France. Les noms de Gareth Bale et du gardien Keylor Navas circulent.

Difficile tout de même de déceler les véritables motivations du club merengue. Serait-ce par intérêt sincère, ou pour contrecarrer les plans du FC Barcelone et faire monter les enchères ? Le Real souhaitait déjà faire signer Neymar en 2013, lorsqu'il avait rejoint leur éternel rival, aux termes d'un transfert controversé.

Ce que l'on sait officiellement

Récemment invité à s'exprimer sur une éventuelle venue du meneur de jeu de la Seleção à Madrid, le coach merengue Zinédine Zidane n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.

Le 27 juin dernier, le vice-président du Barça, Jordi Cardoner a affirmé que "Neymar veut revenir au Barça". Une information appuyée par une interview du joueur lui-même, paru quelques jours plus tard, où il déclarait que la remontada (contre Paris en Ligue des Champions) était l'un des meilleurs moments de sa carrière. Ambiance. Le défenseur blaugrana Gerard Piqué a invité le Brésilien à communiquer clairement, dans la presse, sur ses intentions de départ.

Côté parisien, Leonardo, le directeur sportif du club, a déclaré samedi 10 août que les discussions étaient "plus avancées qu'avant" concernant le transfert de son prodige brésilien. "S'il part, il part. Le plus vite (on le saura), le mieux (ce sera)", a-il tranché. Si le dossier dure depuis le début de l'été, les récents événements, la fin du mercato approchant et les pressions entre le Real et le Barça devraient accélérer les négociations.