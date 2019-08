publié le 02/08/2019 à 12:41

Si on entend bien des choses depuis des semaines sur l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne s'était pas encore exprimé clairement sur le sujet. C'est désormais chose faite. Interrogé sur l'avenir de son coéquipier dans la capitale, l'attaquant français a bien affiché sa volonté de voir Neymar évoluer sous le maillot parisien la saison prochaine.

"J'ai parlé avec lui. Il sait ce que je pense de la situation. Je veux qu'il reste avec nous", a déclaré Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse tenue vendredi 2 août, à la veille du Trophée des champions entre le PSG et le Stade Rennais. L'attaquant français a par la même occasion éteint les rumeurs de mauvaises entente dans le vestiaire parisien depuis le retour du Brésilien.



Neymar "est comme d'habitude. Il n'y a pas eu de choses particulières. Il s'est entraîné, a démontré sa qualité. Tout va très bien entre nous. On a une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Il sait que je le respecte et que je l'admire", a-t-il ajouté. Reste à savoir si cette déclaration suffira à faire rester le Brésilien dans la capitale.