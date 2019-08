publié le 09/08/2019 à 12:03

Et si le Real Madrid effectuait une remontada dans le dossier Neymar ? Alors que les négociations pour le prodige brésilien s'empêtrent du côté de Barcelone, la presse espagnole avance que le club de Florentino Pérez n'aurait pas dis son dernier mot. "Neymar à l'horizon", titre, ce vendredi 9 août, en première page le quotidien sportif Marca, le plus lu de l'autre côté des Pyrénées, avec ce commentaire : "Le Real accepte l'idée que (le Français Paul) Pogba est un dossier impossible et le Brésilien revient sur le devant de la scène".

Le champion du monde 2018 était en effet la priorité de Zinédine Zidane pour cet été, mais la fermeture du mercato anglais aurait rendu presque impossible l’enrôlement du milieu de terrain de Manchester United. Si techniquement Pogba aurait pu être vendu, son club n'aurait pas le droit de le remplacer avant la prochaine fenêtre de transferts. Les Red Devils ne sont donc pas près de lâcher leur prestigieux numéro 6.

L'abandon de cette piste permet au Real de "récupérer son pouvoir de décision en vue d'un recrutement galactique. Et la priorité est désormais un attaquant", fait valoir Marca, sans citer de source. De son côté, le journal madrilène As décrit des "enchères" entre le Real et le Barça pour enrôler Neymar. "Le joueur a été proposé au club merengue et il y a eu des discussions", croit savoir As, qui ne cite pas de source non plus. Un point qui pourrait jouer en faveur de la Casa Blanca ? Les relations PSG-Madrid sont beaucoup plus amicales que celles entre Paris et Barcelone.

"Le Barça contre-attaque"

Dans la presse catalane, la menace madrilène est prise très au sérieux: "Le Barça contre-attaque pour Neymar", titre le quotidien barcelonais Sport. Il évoque une possible nouvelle offre incluant le milieu offensif Philippe Coutinho. "Le Barça demande (à Neymar) qu'il freine son transfert au Real et qu'il se positionne en vue d'un retour au Camp Nou", poursuit Sport.

Le Mundo Deportivo indique que le 10 parisien s'est fixé jusqu'au 20 août pour voir si le FC Barcelone compte sur lui. Après cette date fatidique, Neymar pourrait bien considérer d'autres offres, et pourquoi pas celle du Real.