et AFP

publié le 10/08/2019 à 13:51

Un nouveau signe annonçant le départ de Neymar du Paris Saint-Germain ? La superstar brésilienne qui n'a pas caché son désir de quitter le club parisien dès cet été, n'a pas été convoquée pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé samedi 10 août le directeur sportif Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions "plus avancées qu'avant". "Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord", a-t-il précisé. Barcelone et le Real Madrid sont les deux destinations évoquées pour "Ney", le joueur le plus cher de la planète (222 millions d'euros).

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, interrogé sur le sujet, a évacué la question du mercato, insistant sur celle de l'état physique du joueur pour expliquer cette absence.

"Neymar n'a pas fini l'entraînement (samedi) et ce n'est pas possible qu'il joue demain", a-t-il simplement dit, affirmant qu'Edinson Cavani et Kylian Mbappé formeront l'attaque titulaire dimanche au Parc. "Il est dans une phase d'entraînement individuel, il est un peu blessé. Il a pris un coup avant-hier (jeudi), un coup aujourd hui (samedi), il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe donc il n'est pas en capacité de jouer pour nous".

La telenovela de l'année

L'attaquant star sort d'une saison très compliquée, marquée par les blessures, sans oublier une plainte déposée à son encontre pour viol. Une affaire qui a brouillé son image. Neymar s'est dit "soulagé" vendredi sur Instagram, après le classement sans suite de la plainte pour viol, les procureurs ayant considéré ne pas disposer de preuves nécessaires pour l'inculper.

Une juge de Sao Paulo a décidé de classer sans suite la plainte pour viol visant Neymar, suivant ainsi les recommandations du parquet, a confirmé vendredi à l'AFP une porte-parole du tribunal de la métropole brésilienne.



Mais ses ennuis avec la justice ne sont pas finis. Vendredi, le supporter qui a reçu de la star un coup au visage, après la finale perdue de Coupe de France en avril, a porté plainte pour ces faits de violence auprès du procureur de la République de Bobigny, a révélé L'Équipe, une information confirmée par l'AFP.