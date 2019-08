publié le 12/08/2019 à 06:30

Le PSG n'a pas eu à forcer hier soir. Les Parisiens se sont imposés 3-0 face à Nîmes pour la première journée de Ligue 1, le champion sortant a pu compter sur Kilian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria pour lancer la compétition. Une équipe sans Neymar non convoqué et qu'on dit peut-être sur le départ pour le Real de Madrid. Alors hier soir dans les tribunes du Parc des Princes, on a bien constaté que l'histoire d'amour avec Neymar était terminée. Pire que cela, c'est devenu de la haine.

Un rejet sans équivoque manifesté par les Ultras au travers de chants en espagnols, de banderoles hostiles : "Neymar casse toi" ou encore d'autres plus crues, plus violentes. Un divorce quasi acté avec des supporters que Thomas Tuchel l’entraîneur essayait de comprendre après la rencontre, sans cacher son embarras. "C'est un peu difficile. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas entendu pendant le match ces choses. Si je peux comprendre ? Oui et non. C'est comme ça dans nos vies", a expliqué Tuchel.

Au sein du vestiaire, certains joueurs tentent d'apaiser les esprits, comme Adou Diallo, le défenseur fraîchement arrivé cet été. Marco Verratti lui a choisi son camp, il défend son coéquiper brésilien et n'a pas aimé ce qu'il a entendu au stade hier soir.

Chaque jour qui passe, c'est pourtant l'option du départ qui prend un peu plus d'épaisseur, même si aucun accord n'a pour l'heure été trouvé.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - L'incendie à Béziers a été maîtrisé hier en fin de journée. Une fabrique de matelas a brûlé, mais aucun blessé n'est à déplorer.

International - Les États-Unis sont en ébullition après le suicide en prison de Jeff Epstein. Le milliardaire était incarcéré depuis quelques semaines pour de multiples agressions sexuelles sur mineures.

Cinéma - Les obsèques de Jean-Pierre Mocky, décédé jeudi dernier à l'âge de 90 ans, auront lieu ce matin à 10h30 en l'église Saint-Sulpice à Paris.