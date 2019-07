publié le 14/07/2019 à 03:31

Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar et son éventuel départ du PSG. Alors que l'international brésilien est attendu à Paris pour la reprise de l'entraînement ce lundi 15 juillet, le joueur du PSG a déclaré ce samedi 13 juillet que la Remontada de 2017 avec le Barça face au PSG était "le meilleur souvenir" de sa carrière. Il était interrogé au Brésil à l'occasion de la promotion de son tournoi de foot à cinq par le média sportif "Oh my goal".

On lui a alors demandé quel était le meilleur souvenir de sa carrière et le joueur en a choisi deux. "Il y a deux moments : notre victoire aux Jeux Olympiques avec le Brésil et lorsque nous avons gagné contre Paris avec Barcelone. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but, c’était incroyable. Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça", a déclaré Neymar.

Une déclaration qui risque de susciter la polémique et d'être très mal accueillie du côté du club et des joueurs parisiens. Difficile de pas y voir un message direct au PSG et la volonté claire du joueur de quitter Paris pour rejoindre le Barça. On imagine mal comment le joueur pourrait réintégrer le vestiaire et être accueilli par les supporters après une telle confession.

La Remontada. C'était complètement dingue, nous étions tous fous. Je pense que c'est le meilleur souvenir pour nous tous Neymar pour "Oh my goal" ce samedi 13 juillet.





Le joueur a même rajouté quand on l'interrogeait sur son meilleur souvenir dans le vesiaire : "La Remontada. C’était complètement dingue, nous étions tous fous. Je pense que c’est le meilleur souvenir pour nous tous". Pour rappel, la Remontada est le terme désormais consacré pour parler de l’élimination du PSG par le FC Barcelone (6-1) en 8èmes de la Ligue des Champions. Une rencontre particulièrement douloureuse pour les joueurs et les supporters parisiens.

Quelques heures avant la publication de l'interview, Neymar avait posté sur Instagram une très courte vidéo montrant une superposition d’une photo de lui et de son père, avec l’écusson du Barça au milieu de leurs visages, sur une fresque murale. Les fans du PSG apprécieront.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



¿ pic.twitter.com/aRjDm7XzAs — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 13 juillet 2019