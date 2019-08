publié le 13/08/2019 à 06:24

Les Parisiens n'en veulent plus mais où ira Neymar ? La star brésilienne est l'objet de tractations entre le PSG, qui veut s'en débarrasser, et les deux clubs espagnols, le Real et le Barça. Les négociations peuvent durer.

Quand Leonardo parle de "discussions plus avancées" au sujet d'un éventuel transfert de Neymar, il n'emploie pas le terme de négociation. Et pour cause, il faudrait pour cela que les trois parties concernées : le joueur, le club acheteur et le PSG aient déjà trouvé un accord de principe. Ce qui n'est pas le cas pour le moment.

À Paris, le nouveau directeur sportif temporise, espère faire monter les enchères en nourrissant, à distance, la féroce concurrence qui oppose le Barca au Real. Deux clubs qui de leur côté n'abattent pas non plus toutes leurs cartes, se félicitant aussi de voir la situation pourrir entre les supporters parisiens et la star brésilienne.

Dans ces conditions, et compte tenu des lourds enjeux financiers, les agents s'activent en coulisses pour inclure d'autres joueurs dans un deal susceptible de faciliter un retour de Neymar en Espagne. Des propositions, plus ou moins crédibles arrivent ainsi aux oreilles de Leonardo, qui livre, ou pas, son sentiment en retour. Un jeu de poker menteur qui fige pour l'heure la situation de Neymar dans la capitale.

