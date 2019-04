publié le 03/04/2019 à 16:15

Son frère aîné Enzo a connu cette situation il y a quelques années, et son père avec lui. Depuis dimanche 31 mars et la titularisation de Luca Zidane dans les buts du Real Madrid, certains ne peuvent s'empêcher de se poser la question : le deuxième fils de Zinédine a-t-il obtenu sa place parce qu'il porte le patronyme du Ballon d'Or et Champion du monde 1998 ?



À celles et ceux qui tentent de déclencher la polémique, "Zizou" répond calmemment mais fermement : "Sincèrement, ça ne me fait rien. Les gens qui me connaissent savent que Luca est là seulement parce qu'il le mérite. Rien de plus. C'est un joueur de cet effectif, de ce club, depuis 16/17 ans. On peut parler des débuts de beaucoup de joueurs formés ici et Luca en est un de plus. Rien de plus. Après les gens qui donnent leur avis et parlent de favoritisme, vous savez, je m'en fiche".

Né à Marseille comme le troisième des quatre enfants de Zinédine et Véronique Zidane, Théo (Enzo est né à Bordeaux, Élyaz à Madrid), Luca (20 ans) a débuté sa formation au Real en 2004. Il a disputé dimanche son deuxième match avec l'équipe première en raison de l'absence du Belge Thibaut Courtois, blessé à une cuisse, et alors que le Costaricien Keylor Navas revenait d'un long voyage avec sa sélection.