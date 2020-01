publié le 07/01/2020 à 16:35

Leonardo et Thomas Tuchel viennent-ils de mettre fin au feuilleton, alors que le mercato hivernal 2020 n'est ouvert que depuis six jours (fin le 31 janvier dans la plupart des pays européen) ? Le directeur sportif et l'entraîneur du PSG ont assuré mardi 7 janvier que Edinson Cavani ne quitterait pas le club de la capitale avant la fin de son contrat, en juin prochain.

Le Brésilien aurait directement informé l'attaquant uruguayen (32 ans) de son intention, alors que la rumeur d'un accord avec l'Atlético de Madrid a enflé ces dernières heures. L'Allemand, lui, s'est exprimé en conférence de presse à la veille d'un quart de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne, que le "Matador" devrait débuter. Cavani était déjà titulaire en Coupe de France dimanche 5 janvier (doublé face aux amateurs de Linas-Montléry).

"Nous avons le même avis, a déclaré Tuchel face aux journalistes. Nous deux, nous n'aimons pas trop changer pendant l'hiver parce que ce n'est pas le Monopoly ici (...) Leonardo est très expérimenté, il sait comment gagner des titres et sait ce qui est nécessaire pour qu'une équipe soit capable de gagner. On veut gagner tous les titres possibles et pour ça on a besoin d'une grande équipe".

Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 en 291 matches) devant Zlatan Ibrahimovic (156 en 180 matches), est en fin de contrat à l'issue de la saison après sept saisons passées en France. Quid de son temps de jeu dans les semaines à venir ? Depuis le recrutement de Mauro Icardi cet été, le droitier d'1,85 m, également victime de blessures à répétition, a perdu sa place de titulaire en attaque.

"Kylian (Mbappé) et Mauro (Icardi) ont super bien joué ensemble, a encore souligné Tuchel. C'était dur pour 'Edi' de combattre et d'être blessé. Il recommence maintenant à se battre pour sa place, c'est ce qu'on demande (...) C'est une situation avec une grande concurrence, tout le monde veut jouer, mais je ne peux rien promettre à personne. C'est toujours une compétition, et c'est une force pour une équipe comme le PSG".

Leader de Ligue 1 avec sept points d'avance sur Marseille à mi-saison, Paris est encore engagé sur tous les tableaux. Il affrontera Lorient en 16es de finale de Coupe de France et le Borussia Dortmund en 8es de finale de Ligue des champions.