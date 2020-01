Crédit : Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes à minuit ce mardi 31 décembre et pourrait être agité du côté de la porte de Saint-Cloud. Le Paris Saint-Germain songerait en effet à se renforcer à certains postes clés et notamment à celui de latéral gauche où l'Espagnol Juan Bernat manque de concurrence.

Pour y remédier, le club de la capitale et son directeur sportif Leonardo aurait jeté leur dévolu sur Mattia De Sciglio selon plusieurs médias italiens. Le joueur de 27 ans, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin, ne serait d'ailleurs pas le seul Bianconeri dans le viseur des dirigeants parisiens puisque le milieu de terrain Emre Can, indésirable dans le Piémont et non-inscrit à la Ligue des Champions, pourrait également l'accompagner afin d'étoffer le milieu de terrain.

Selon les informations du Parisien, les deux joueurs pourraient faire l'objet d'un échange avec l'Argentin Leandro Paredes, en manque de temps de jeu au PSG malgré quelques bonnes sorties au mois de décembre. Les tractations entre Turin et Paris existent depuis cet été et pourraient connaître une issue cet hiver.

Christian Eriksen, dont le contrat se termine en juin prochain à Tottenham, pourrait également être une bonne affaire. Selon Sky Sport Italia, le milieu offensif danois se serait vu proposer un contrat de cinq ans et un salaire de 12 millions d'euros annuels par les décideurs du PSG, qui doivent faire face à la concurrence du Real Madrid et de l'Inter Milan sur ce dossier. Nul doute que les prochains jours devraient apporter des éléments de réponse sur ces différentes tractations.