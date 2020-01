Coupe de France : pourquoi l'OM n'a pas laissé toute la recette à Trélissac

publié le 06/01/2020 à 16:02

Le club phocéen le confirme : comme le veut la coutume - non écrite - en Coupe de France, "la politique du club a souvent été de laisser la recette" à son adversaire lorsque celui-ci est un club amateur, comme Trélissac, affronté et battu aux tirs au but (1-1 après prolongation) en 32e de finale, dimanche 5 janvier à Limoges - à 97 km plus au Nord.

Pourquoi, dès lors, Marseille a-t-il cette fois souhaité partager les gains de la billetterie, en gardant la moitié ? L'actuel 2e de Ligue 1 a tenu à s'expliquer via un communiqué publié sur son site officiel à l'issue de la rencontre. "L'OM tient avant tout à féliciter le club de Trélissac pour sa remarquable performance et son état d'esprit irréprochable qui ont fait honneur au football amateur dont il est un digne représentant. Cependant, suite aux déclarations du Président de Trélissac au sujet de la recette du match, le club souhaite apporter quelques précisions".

Premier argument avancé : "L’Olympique de Marseille est probablement l'un des deux ou trois clubs de Ligue 1 qui contribue financièrement le plus au développement du football amateur grâce notamment à son programme 'OM Next Génération' ou aux différentes actions de sa fondation".

Ce déplacement a coûté à l'OM 65.000 euros Communiqué de l'Olympique de Marseille Partager la citation





Marseille souligne ensuite que la recette est reversée intégralement lorsque le club "est accueilli dans des stades particulièrement champêtres où la capacité est faible. Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d'un stade de 13.000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35 euros la place".

"La recette totale s'est élevée à près de 400.000 euros avant déduction des frais d'organisation, détaille le club. Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d'autant plus que ce déplacement a coûté à l'OM 65.000 euros".

Les propos de l'entraîneur de Trélissac, Pavle Vostanic, confirme la présence de nombreux sympathisants de l'OM : "Aujourd'hui, on a joué à l'extérieur, le stade était acquis à la cause marseillaise. Ils ont des supporters partout, mais on avait cette fierté de croire, de donner et de renverser cette sympathie de notre côté".