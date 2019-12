PSG : "Le présent de Mauro Icardi est à Paris", assure sa femme Wanda Nara

publié le 19/12/2019 à 14:30

"Le présent de Mauro est à Paris". Et les supporter du PSG espèrent sans doute que son avenir aussi. Wanda Nara, épouse et agente de Mauro Icardi, l'attaquant argentin de Paris, a donné une interview dans laquelle elle est revenue sur la situation de son mari au Paris Saint-Germain et a évoqué également son avenir. Tout d'abord, aucun doute selon elle, le goleador arrivé de l'Inter en août est heureux dans la capitale.

"Il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l'a toujours fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est son bonheur et il est très heureux au PSG", a-t-elle indiqué la télévision italienne Rete 4. Auteur de 8 buts en 10 matches de championnat de France, Mauro Icardi est parfaitement enfilé le costume d'avant-centre "renard des surfaces", pur buteur.

Moins actif qu'Edinson Cavani, il semble complémentaire de Kylian Mbappé dans l'optique d'une association dans l'axe de l'attaque. Une formule qui pourrait permettre au PSG de jouer avec ses "4 Fantastiques" (avec Neymar et Di Maria), et viser les sommets européens.

D'ailleurs, Wanda Nara ne cache pas l'ambition de son mari-client. Mauro a rejoint une équipe meilleure et plus importante. Tout le monde sait que le PSG est l'un des clubs les plus importants au monde", a-t-elle confié dans des propos rapporté par France Football.