Coupe de la Ligue : le programme des quarts avec le PSG et Lyon

publié le 07/01/2020 à 06:20

Comme le veut la tradition, le premier week-end de l'année 2020 a permis à de nombreux clubs de football amateurs de s'illustrer, à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, elle, ne rassemble que les équipes professionnelles (les 20 de Ligue 1 et de Ligue 2 plus cinq de National). Après les quatre premiers tours de la 26e (et dernière ?) édition, il ne reste plus que huit clubs de L1 en lice.

Le 30 mars dernier, Strasbourg avait mis fin à l'hégémonie dans la compétition du PSG depuis 2014 en s'imposant en finale face au tombeur des Parisiens, Guingamp. Les Alsaciens (11es en championnat) sont toujours en course dans la défense de leur trophée. Ils ouvrent le bal des quarts de finale sur la pelouse de Reims (6e), mardi 7 janvier (21h).

Paris est attendu le lendemain au Parc des Princes (21h05) face à Saint-Étienne, peut-être avec le retour de Neymar et Kylian Mbappé, ménagés face aux amateurs de Linas-Montléry (0-6). En championnat, les Parisiens (1ers) viennent de gifler les Verts (14es) dans leur chaudron (0-4), le 15 décembre.

Lyon espère enchaîner

Les deux autres affiches sont Lyon - Brest et Lille - Amiens, toujours mercredi 8 janvier (18h45 et 21h05). Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions mais toujours à la peine en Ligue 1 (12e), l'OL va tenter d'engranger de la confiance face au 15e, quatre jours après avoir écrasé Bourg-en-Bresse (7-0) en Coupe de France.

Seulement 140 km séparent le Losc d'Amiens. Ce derby des Hauts de France semble déséquilibré sur le papier entre le 4e et le 18e de L1. Mais les hommes de Christophe Galtier restent sur une déroute à Monaco en championnat (5-1) et se sont fait peur en Coupe à Raon-l'Étape (2-3). Ceux de Luka Elsner n'ont rien à perdre.

Le programme des quarts de finale :

Mardi 7 janvier :

21h00 : Reims - Strasbourg



Mercredi 8 janvier :

18h45 : Lyon - Brest

21h05 : Lille - Amiens

PSG - Saint-Étienne