Depay, Ben Arfa, Balotelli... Les derniers dossiers qui vont agiter le mercato

publié le 25/09/2020 à 20:35

En raison de l'épidémie de la Covid-19 qui a vu les calendriers être décalés, cette période est particulière cette année et se mercato clôturera le lundi 5 octobre. Durant ces deux semaines avant l'échéance, certains dossiers ne devraient pas manquer d'animer le marché des transferts.

Parmi les clubs concernés, l'Olympique Lyonnais est au centre des débats, notamment dans le sens des départs. Son attaquant et capitaine Memphis Depay, à qui il reste un an de contrat, est en effet la priorité de Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone, mais l'affaire pourrait s'avérer trop coûteuse pour le club blaugrana, qui n'a toujours pas formulé d'offre selon L'Équipe.

Autre joueur qui pourrait quitter les Gones, Jeff Reine-Adélaïde. Un an seulement après son arrivée, l'international Espoirs n'est pas satisfait de son temps de jeu et pourrait s'envoler vers le Stade Rennais. Après deux offres de 20 puis 23 millions d'euros, le club breton, qui s'apprête à disputer la Ligue des Champions pour la première fois, est revenu à la charge en proposant 25 millions d'euros selon RMC Sport. Houssem Aouar et Moussa Dembele pourraient également quitter le club rhodanien en cas d'offre satisfaisante.

Ben Arfa de retour en Ligue 1 ?

Parmi les autres clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain cherche toujours à se renforcer au milieu de terrain et Tiémoué Bakayoko fait partie des pistes étudiées pour combler le poste de sentinelle. L'ancien joueur de l'AS Monaco, actuellement à Chelsea, pourrait débarquer dans la capitale sous la forme d'un un prêt avec option d’achat. À l'inverse, Julian Draxler Thilo Kehrer et Idrissa Gueye ont été placés sur la liste des transferts d'après L'Equipe et pourraient donc quitter le PSG dans les prochains jours.

Autre dossier brûlant, le nom d'Hatem Ben Arfa revient avec insistance du côté des Girondins de Bordeaux. En perte de vitesse dans le club espagnol de Valladolid, le joueur serait intéressé par le challenge bordelais pour se relancer et Jean-Louis Gasset, qui l'a connu au PSG, serait prêt à lui faire confiance. Étant libre, son transfert pourrait s'effectuer rapidement en cas d'accord, selon L'Équipe.

Autre joueur connu des pelouses de Ligue 1, après ses passages à l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli devrait également agiter la planète mercato dans les prochains jours. Libre depuis son départ de Brescia, l'international italien (36 sélections) serait sur le point de rebondir dans un autre club de Serie A, le Genoa, à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport. Un contrat d'un an, plus une année supplémentaire en option, attendrait l'attaquant de 30 ans.